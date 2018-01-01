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روحاني يتفهم مطالب الشعب الإيراني ويحذر من الفوضى

تاريخ النشر: 01/01/2018 - 07:47

روحاني يتفهم مطالب الشعب الإيراني ويحذر من الفوضى
(أ.ف.ب.)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير : محمد وتد

رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الاجهزة الحكومية ينبغي أن تؤمن لمواطنيها "مساحة للنقد"، محذرا في الوقت نفسه المتظاهرين من أي أعمال عنف.

وقال روحاني في أول تعليق له على التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها مدن إيرانية عدة منذ الخميس "النقد شيء والعنف وتدمير الممتلكات شيء آخر.. الأجهزة الحكومية ينبغي أن تؤمن مساحة للنقد والاحتجاج المشروع".

من جهة أخرى، أعتبر روحاني أنه "لا يحق" للرئيس الأميركي دونالد ترامب التعاطف مع المحتجين الإيرانيين، بعدما وصف قبل بضعة أشهر الأمة الإيرانية بأنها إرهابية".

وأضاف "هذا الرجل الذي يقف بكليته ضد الأمة الإيرانية لا يحق له أن يشفق على شعب إيران".

المظاهرات تتواصل بطهران وأنباء عن مقتل محتجين بغرب إيران
استمرت احتجاجات الشوارع في إيران لليوم الثالث على التوالي وامتدت إلى العاصمة طهران وواجهت الحشود الشرطة وهاجمت بعض المباني الحكومية، وذكر تقرير على وسائل التواصل الاجتماعي أن متظاهرين قتلا بالرصاص في إحدى المدن.
 

وانطلقت في مدينة مشهد، ثاني كبرى مدن البلاد، تظاهرات احتجاجية، الخميس، على خلفية الأوضاع الاقتصادية، لكنها سرعان ما عمت البلاد وصارت ترفع شعارات ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وقال روحاني "الأمر الذي لا بد من توضيحه هو أننا أمة حرة. وبحسب الدستور يتمتع الشعب بحرية مطلقة في التعبير عن انتقاداته وحتى احتجاجاته".

وأضاف "لكن في الوقت نفسه يجب ألا نسمح بنشوء مناخ يعيش فيه أنصار الثورة والشعب في حالة من القلق على حياتهم وأمنهم".

ومساء الأحد كان المئات يتظاهرون في طهران وفي مدينة خورماباد في الغرب، في اليوم الرابع من التظاهرات. وأظهرت بعض المقاطع المصوّرة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين في مناطق أخرى من البلاد يهتفون "الموت للديكتاتور".

وقال روحاني، الذي أعيد انتخابه في أيار/مايو الماضي على خلفية وعود بالتنمية الاقتصادية ومزيد من الحريات المدنية، إن الشعب يريد أيضا مزيدا من الشفافية.

واعتبر أنه يتعين على الإعلام الحكومي أن يعبّر عن وجهات النظر المختلفة، بعدما علت أصوات في الأيام الماضية تنتقد التضييق على الحريات الإعلامية.

وقال "حل بعض المشاكل ليس سهلا، ويتطلب بعض الوقت، وينبغي أن تتعاون الحكومة مع الشعب في ذلك".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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