  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أوروبا تدعو طهران لضمان حق التظاهر وحرية التعبير

تاريخ النشر: 02/01/2018 - 11:05

أوروبا تدعو طهران لضمان حق التظاهر وحرية التعبير
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعرب الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الإثنين، عبر المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، عن "أمله" في أن "تضمن" طهران حق التظاهر وذلك في اليوم الخامس من المظاهرات التي تشهدها إيران ضد حكومة الرئيس حسن روحاني والتي تخلل بعضها أعمال عنف دموية.

وقالت موغيريني "تابعنا المظاهرات التي قام بها المواطنون الإيرانيون خلال الأيام الماضية. كنا على اتصال بالسلطات الإيرانية، ونتوقع أن يكون الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مضمونا بعد التصريحات العلنية للرئيس روحاني".

وأضافت "سنواصل رصد التطورات".

وتشهد إيران مظاهرات مستمرة منذ الخميس احتجاجا على الضائقة الاقتصادية ورفضا لسياسات حكومة الرئيس حسن روحاني، وقد تخلل هذه الاحتجاجات أعمال عنف قتل خلالها نحو 24 شخصا، واعتقل المئات.

يشار إلى أن الحديث عن أكبر موجة مظاهرات منذ الحركة الاحتجاجية ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، عام 2009 والتي قابلها النظام بموجة قمع شديدة.

وكان روحاني قد أكد رفضه "العنف وتدمير الممتلكات العامة"، مشددا في الوقت نفسه على أنه يجب تأمين "مساحة يتمكن عبرها أنصار الثورة والشعب من التعبير عن قلقهم اليومي".

من جهته، اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، أن "زمن التغيير" قد حان في إيران، وأن "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".

من جهته، دعا وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الإثنين، السلطات الإيرانية إلى السماح بـ"حرية التعبير والتظاهر السلمي"، مشددا على أهمية حصول "نقاش هادف" حول مطالب المتظاهرين.

وقال جونسون في تعليق نشره على صفحته على موقع فيسبوك إن "المملكة المتحدة تراقب الأحداث في إيران عن كثب. نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك نقاش هادف حول القضايا المشروعة والمهمة التي يثيرها المتظاهرون، ونحن نتطلع إلى السلطات الإيرانية للسماح بذلك".

وشدد الوزير البريطاني على أهمية "أن يكون الناس قادرين على التمتع بحرية التعبير والتظاهر السلمي في إطار القانون".

وأضاف "نأسف للخسائر في الأرواح التي وقعت في الاحتجاجات في إيران، ونناشد جميع المعنيين الامتناع عن العنف واحترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الاتحاد الأوروبي
#فيديريكا موغيرين
#حسن روحاني
#بوريس جونسون

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل 23 متظاهرًا وخامنئي يتهم أعداء إيران بتأجيجها
مقتل 23 متظاهرًا وخامنئي يتهم أعداء إيران بتأجيجها

2018-01-02

تدهور العلاقات الأميركية الباكستانية: استدعاء السفير الأميركي لتوبيخه
تدهور العلاقات الأميركية الباكستانية: استدعاء السفير الأميركي لتوبيخه

2018-01-02

إعدام 5 مصريين شنقا
إعدام 5 مصريين شنقا

2018-01-02

الأكثر قراءة

إنقاذ فتاة وسائقة سيارة غمرتها المياه في حيفا

إنقاذ فتاة وسائقة سيارة غمرتها المياه في حيفا

2018-01-01
حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة والتحذير من تشكل السيول

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة والتحذير من تشكل السيول

2018-01-01
علي عبد الله أيوب وزيرًا للدفاع في حكومة نظام الأسد

علي عبد الله أيوب وزيرًا للدفاع في حكومة نظام الأسد

2018-01-01
ثلوج في جبل الشيخ في الفاتح من العام 2018

ثلوج في جبل الشيخ في الفاتح من العام 2018

2018-01-01
الكنيست يصوت على مشروع قانون

الكنيست يصوت على مشروع قانون "القدس الموحدة"

2018-01-01