أوغلو: "لا مشكلة لدينا مع ألمانيا لدى ألمانيا مشكلة معنا"

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الأربعاء، أمام عدد من مراسلي وسائل الإعلام التركية في أنقرة إنه سيلتقي غابرييل في السادس من كانون الثاني/يناير في ألمانيا.

وأورد في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية "ليس لدينا أي مشكلة مع ألمانيا ولكن ألمانيا لديها مشكلة معنا".

ويتوجه أوغلو، إلى المانيا، السبت المقبل، حيث يلتقي نظيره الألماني، سيغمار غابرييل.

وفي اتصال مع "فرانس برس"، أكد مصدر في وزارة الخارجية التركية هذه الزيارة موضحا أنها ستتم في مدينة غوسلار في شمال ألمانيا والتي يتحدر منها غابرييل. وهي تأتي إثر زيارة قام بها وزير الخارجية الألماني لمدينة أنطاليا التي يتحدر منها تشاوش أوغلو في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وأضاف المصدر أن الوزيرين سيتطرقان إلى قضايا ثنائية إضافة إلى قضية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الاجتماع يشكل "خطوة نحو تطبيع العلاقات" بين البلدين.

وسيتم اللقاء بين الوزيرين غداة زيارة يقوم بها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لباريس بعدما أعرب عن أمله في علاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي وبرلين إثر عام متوتر بين الشريكين داخل حلف شمال الأطلسي.