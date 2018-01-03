48 قتيلا في البيرو جراء تدهور حافلة

قضى 48 شخصا على الأقل في البيرو، مساء الثلاثاء، وذلك جراء سقوط حافلة على متنها 57 شخصا من على ارتفاع يناهز مئة متر وتحطمها فوق شاطئ صخري، بعدما اصطدمت بها شاحنة وقذفتها من أعلى طريق سريع شمال ليما، وفق ما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، إن حادث "سقوط الحافلة أوقع 48 قتيلا على الأقل، مشيرة إلى أن عمليات انتشال الجثث توقفت بسبب هبوط الليل ووصول المد البحري إلى مكان حطام الحافلة.

وكانت حصيلة سابقة أوردها قائد شرطة المرور الكولونيل دينو اسكوديرو، أفادت بمقتل 36 شخصا.

وقال اسكودير للصحافيين بعد حوالي ست ساعات على وقوع الكارثة، إن الحادث وقع عند "منعطف الشيطان" الذي يرتفع حوالي 100 متر عن سطح المحيط الهادئ ويقع بالقرب من باسامايو على بعد حوالي 45 كلم شمال العاصمة ليما.

وكانت الحافلة متجهة إلى العاصمة البيروفية من مدينة هواشو وعلى متنها 55 راكبا وسائقان.

والحافلة الزرقاء التي تحولت كومة حديد، استقرت رأسا على عقب فوق صخور البحر تتلاطم قسما منها الأمواج، في حين اضطر قسم من عناصر الإنقاذ من أجل الوصول إليها للصعود على متن مروحية انزلتهم إلى المكان، بينما تعيّن على الباقين سلوك المنحدر الوعر مستعينين بحبال التسلق.

وأعرب الرئيس البيروفي بيدرو بابلو كوتشينسكي، عن حزنه لسقوط هذا العدد الكبير من القتلى في الحادث. وقال في تغريدة على تويتر "من المحزن للغاية بالنسبة إلينا كبلد أن نقاسي حادثا بمثل هذه الضخامة".

ويعتبر الطريق السريع حيث وقع الحادث من أخطر الطرقات في البلاد، وهو مخصص لمرور الحافلات والشاحنات حصرا.

ولقي أكثر من 2500 شخص مصرعهم في حوادث مرورية في البيرو في 2016، بحسب الاحصاءات الرسمية. أما حصيلة العام 2017 لحوادث المرور فلم تصدر بعد.