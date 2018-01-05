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صور تثبت تضرر الطائرات الروسية بحميميم السورية رغم النفي

تاريخ النشر: 05/01/2018 - 22:37

صور تثبت تضرر الطائرات الروسية بحميميم السورية رغم النفي
إحدى الطائرات المدمرة
عرب ٤٨ / ووكالات
تحرير : رامي حيدر

نشر الصحافي الروسي، رومان سابونكوف، صورًا تثبت تضرر الطائرات الروسية في قاعدة حميميم السورية، بعد أن نفت روسيا رسميًا تضرر طائراتها خلال الهجوم الذي استهدف القاعدة نهاية العام المنصرم، والذي أسفر عن قتل عسكريين باعتراف رسمي.

وكانت صحيفة كوميرسانت الروسية قد قالت استنادا إلى مصادر دبلوماسية عسكرية إن سبعة طائرات قد دمرت في أقوى هجوم على القاعدة الواقعة بالقرب من اللاذقية، لكن وزارة الدفاع الروسية نفت أن يكون أدى لتدمير طائرات، واعترفت بمقتل العسكريين.

وقال تقرير الصحيفة إنه في أكبر خسارة تتكبدها روسيا في العتاد العسكري منذ أن بدأت حملة الضربات الجوية في خريف العام 2015، أصيب أيضا أكثر من عشرة عسكريين في الهجوم الذي نفذه مسلحون.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني نقلا عن مصدرين "دبلوماسيين-عسكريين"، إن القصف دمر ما لا يقل عن أربع قاذفات من الطراز سوخوي-24 ومقاتلتين من الطراز سوخوي-35 إس وطائرة نقل من الطراز أنتونوف-72 فضلا عن مستودع ذخيرة.

وقالت الوزارة إن طائرة هليكوبتر من الطراز مي-24 سقطت في سورية، يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر بسبب عطل فني وإن طياريها قتلا.

وبدأت روسيا في الشهر الماضي تأسيس وجود دائم في قاعدة حميميم وقاعدة بحرية في طرطوس، برغم أن الرئيس فلاديمير بوتين، أمر بخفض "كبير" في عدد القوات في سورية بعدما أعلن أن مهمتهم اكتملت إلى حد بعيد.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#روسيا
#سورية
#حميميم
#تدمير طائرات

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