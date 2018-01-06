  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

المئات يتظاهرون في نيويورك للإفراج عن عهد التميمي

تاريخ النشر: 06/01/2018 - 11:30

المئات يتظاهرون في نيويورك للإفراج عن عهد التميمي
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير : نواف رضوان

تظاهر مئات الأميركيين، في تظاهرة احتجاجيّة أمام محطة "غراند سنترال" في نيويورك، للمطالبة بالإفراج عن الفتاة الفلسطينيّة، عهد التميمي، المعتقلة في سجون الاحتلال.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالإفراج عن عهد وجميع السياسيين المعتقلين في فلسطين، وقطع المساعدات عن إسرائيل، وأخرى تندد بـ "خطف الأطفال الفلسطينيين".

وردد المشاركون في التظاهرة هتافات ضد حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تؤكد أن "القدس عاصمة فلسطين"، وتطالب بـ "الحرية لأجل عهد وفلسطين".

ونشر منظمو التظاهرة، بيانا يشير إلى اعتقال إسرائيل للطفلة الفلسطينية الشجاعة، بطريقة غير قانونية، ويدعو الجميع في الولايات المتحدة إلى التحرك ضد هذه التصرفات.

واعتقلت قوات الاحتلال عهد، فجر 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح شمالي رام الله.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نيويورك
#عهد التميمي
#الإفراج عن عهد التميمي

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إدارة ترامب تطلب 18 مليار دولار لبناء جدار المكسيك
إدارة ترامب تطلب 18 مليار دولار لبناء جدار المكسيك

2018-01-06

المغرب: تواصل الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية في جرادة
المغرب: تواصل الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية في جرادة

2018-01-06

السعودية: اعتقال 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم
السعودية: اعتقال 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم

2018-01-06

الأكثر قراءة

حالة الطقس: عاصف وماطر حتى صباح السبت

حالة الطقس: عاصف وماطر حتى صباح السبت

2018-01-05
مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

2018-01-05
دعارة وابتزاز وتهديد: هكذا يستولي المستوطنون على عقارات المقدسيين

دعارة وابتزاز وتهديد: هكذا يستولي المستوطنون على عقارات المقدسيين

2018-01-05
قلنسوة: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع

قلنسوة: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع

2018-01-05
استمرار المنخفض الجوي: سيول وفيضانات في البلدات العربية

استمرار المنخفض الجوي: سيول وفيضانات في البلدات العربية

2018-01-05