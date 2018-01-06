المئات يتظاهرون في نيويورك للإفراج عن عهد التميمي

تظاهر مئات الأميركيين، في تظاهرة احتجاجيّة أمام محطة "غراند سنترال" في نيويورك، للمطالبة بالإفراج عن الفتاة الفلسطينيّة، عهد التميمي، المعتقلة في سجون الاحتلال.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالإفراج عن عهد وجميع السياسيين المعتقلين في فلسطين، وقطع المساعدات عن إسرائيل، وأخرى تندد بـ "خطف الأطفال الفلسطينيين".

وردد المشاركون في التظاهرة هتافات ضد حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تؤكد أن "القدس عاصمة فلسطين"، وتطالب بـ "الحرية لأجل عهد وفلسطين".

ونشر منظمو التظاهرة، بيانا يشير إلى اعتقال إسرائيل للطفلة الفلسطينية الشجاعة، بطريقة غير قانونية، ويدعو الجميع في الولايات المتحدة إلى التحرك ضد هذه التصرفات.

واعتقلت قوات الاحتلال عهد، فجر 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح شمالي رام الله.