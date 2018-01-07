السويد: إصابتان بانفجار قنبلة قرب مترو بالعاصمة ستوكهولم

أعلنت السلطات السويدية عن انفجار قنبلة قرب إحدى محطات المترو في العاصمة ستوكهولم، اليوم الأحد، وأسفر الانفجار عن إصابة شخصين، في حين قالت الشرطة أن لا علاقة للتفجير بالإرهاب.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن جسما انفجر بعد أن تم انتشاله، مضيفا أنه ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الواقعة لها صلة بالإرهاب.

وأضافت السلطات أنه تم إغلاق محطة أنفاق فاربي جارد وميدان مجاور لحين أن تنتهي الشرطة من تفتيش المنطقة.

وذكرت صحيفة "ذا لوكال" المحلية، على موقعها الإلكتروني، أن الانفجار وقع بمحطة "فاربي غارد" جنوب غربي العاصمة، وأدى لإصابة رجل ستيني بجروح خطيرة.

وأضافت أن امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا أصيبت هي الأخرى جراء الانفجار، مشيرة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى مجاور.

ونقلت الصحيفة عن سفين إيريك أولسون، المسؤول في الشرطة المحلية، قوله "إن الرجل الستيني وجد جسمًا على الأرض، وعندما التقطه من مكانه انفجر بيده على الفور".

وأضافت الصحيفة أن الجسم كان عبارة عن قنبلة يدوية، رغم عدم وجود تأكيد رسمي بذلك.