الكوريتان الشمالية والجنوبية تتفقان على إجراء محادثات عسكرية

في أعقاب أول اجتماع رسمي يجمع الكوريتين، الشمالية والجنوبية، منذ أكثر من عامين، قال الجانبان في بيان مشترك، صدر اليوم الثلاثاء، إنهما اتفقتا على إجراء محادثات عسكرية.

وقالت حكومة كوريا الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية قررت أيضا إرسال وفد رفيع المستوى، وفريق مشجعين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية الشهر القادم.

وجاء أن رئيس الوفد الكوري الشمالي عبر عن "مشاعر سلبية" إزاء ذكر مسألة نزع السلاح النووي خلال المناقشات.

وكانت قد بدأت الكوريتان، صباح اليوم، محدثات رسمية. وقال متحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الشمالية للصحافيين إن المحادثات التي تجري في المنطقة المنزوعة السلاح بين شطري شبه الجزيرة بدأت، صباح اليوم، بإعلان افتتاحي أدلى به رئيس الوفد الكوري الجنوبي إلى هذه المحادثات.

وتعتزم سيؤول اغتنام فرصة هذا اللقاء الاستثنائي مع الشمال لطرح مسألة استئناف اللقاءات بين العائلات التي فرقتها الحرب (1950-1953) فيما تريد بيونغ يانغ تخصيص الجزء الأكبر من المحادثات لملف إعادة توحيد شبه الجزيرة.