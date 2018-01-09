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ظريف يسعى لدعم أوروبي للاتفاق النووي

تاريخ النشر: 09/01/2018 - 16:06

ظريف يسعى لدعم أوروبي للاتفاق النووي
من الأرشيف (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلن الاتحاد الأوروبي، الليلة الفائتة، أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف سيجري في بروكسل الخميس مباحثات مع نظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني تتناول سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

ويأتي الاجتماع بين ظريف الذي سبق وأن أعلنت طهران أنه سيتوجه هذا الأسبوع إلى أوروبا، ونظرائه الأوروبيين في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من إقدام الولايات المتحدة في غضون أيام على نقض الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع مجموعة الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) في تموز/يوليو 2015 ونص على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل كبحها لبرنامجها النووي.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الممثلة العليا لسياسته الخارجية، فيديريكا موغيريني "ستعقد اجتماعا مع وزراء خارجية دول مجموعة إي 3 --فرنسا، جان إيف لودريان، ألمانيا، سيغمار غابرييل، بريطانيا، بوريس جونسون، ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، يوم الخميس 11 كانون الثاني/يناير في بروكسل".

وأضاف البيان أن "الاجتماع سيعقد في إطار العمل الجاري لضمان التنفيذ الكامل والمستمر لخطة العمل الشاملة المشتركة"، الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني.

ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع بعيد ساعات من دعوة نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، المجتمع الدولي إلى الاستعداد لانسحاب محتمل للولايات المتحدة من الاتفاق التاريخي الذي كرّس عودة بلاده إلى الساحة الدولية.

وقال عراقجي "على المجتمع الدولي أن يستعد لانسحاب أميركي محتمل من الاتفاق النووي مع إيران"، مشددا على أن "الرئيس الأميركي يسعى منذ أكثر من عام بكل جهده للقضاء على الاتفاق النووي".

وأضاف "نحن في إيران مستعدون لكافة الاحتمالات. سيكون المجتمع الدولي الخاسر الأكبر وكذلك منطقتنا، جراء خسارة تجربة ناجحة على الساحة الدولية. منطقتنا لن تكون أكثر أمنا بدون الاتفاق النووي".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الاتحاد الأوروبي
#محمد جواد ظريف
#الاتفاق النووي

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