ناقلة نفط إيرانية مشتعلة منذ السبت ومخاوف من انفجار

ما زالت الصين تحاول حتى اليوم، الثلاثاء، الحد من تسرب النفط من حاملة نفط إيرانية تندلع فيها النيران قبالة سواحلها، فيما تستمر المخاوف من حصول انفجار وتشكل بقعة سوداء.

وكانت قد اندلعت النار في حاملة النفط "سانشي" التي تنقل 136 طنا من المحروقات الخفيفة، مساء السبت، بعد اصطدامها بسفينة شحن صينية. ووقع الحادث على بعد 300 كلم شرق شانغهاي، شرقي الصين. ويبلغ طول ناقلة النفط التي ترفع العلم البنمي، 274 مترا. وفي حال تسربت حمولتها كاملة في البحر، فإنها قد تتسبب بإحدى أسوأ بقع النفط في العقود الأخيرة، كما يقول خبراء.

وذكرت وزارة النقل الصينية ظهر اليوم، الثلاثاء، أن النيران ما زالت مندلعة في الناقلة.

واعتبرت منظمة "غرينبيس للدفاع عن البيئة"، في بيان، أنه "بسبب اندلاع النيران، من المتوقع أن يحترق معظم النفط قبل تسربه إلى الماء. ولكن، إذا غرقت الناقلة قبل احتراق كامل النفط، ستكون عملية التنظيف بالغة التعقيد".

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، مساء الإثنين، أن سفن تنظيف أرسلت إلى مكان الحادث للحؤول دون حصول "كوارث ثانوية" تنجم عن تسرب المحروقات.

واعتبر جميع أفراد الطاقم مفقودين وهم 30 إيرانيا وبنغلادشيان.

وأعلنت الصين، اليوم، أنها وسعت منطقة البحث عن البحارة. وأوضحت أن 13 سفينة متخصصة "تقوم بعمليات بحث متواصلة في منطقة تبلغ مساحتها 3000 كلم مربع" حول الناقلة، على رغم الأمطار الغزيرة والرياح والأمواج العالية.

من جهتها قالت وزارة النقل إن هناك خطرا على سلامة رجال الإنقاذ من "حصول انفجار في ناقلة النفط أو تعرضها للغرق، ومن الانبعاثات السامة".

وأضافت الوزارة أن جثة انتشلت، الإثنين، قد تكون لأحد بحارة الناقلة، وفق المعلومات الأولية.

وتملك ناقلة النفط "شركة الناقلات الوطنية الإيرانية" التي تتولى إدارة أسطول ناقلات النفط الإيرانية، كما ذكرت وزارة النفط الإيرانية. وكانت تنقل منتجات إلى شركة "هانواها" توتال الكورية الجنوبية، وهي شركة مشتركة بين "توتال" الفرنسية ومجموعة "هانواها" الكورية الجنوبية.

أما سفينة الشحن الصينية التي ترفع علم هونغ كونغ فكانت تبحر وتنقل 64 ألف طن من الحبوب الأميركية إلى الصين. وتم انقاذ أفراد طاقمها الصينيين ال 21.