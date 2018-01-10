الكاميرون: مصرع 43 شخصا في مناجم مهجورة

لقي 43 شخصا، على الأقل، حتفهم في الكاميرون خلال 2017 في مواقع مناجم مهجورة بعدما استثمرتها شركات منجمية، بحسب "منظمة الغابات والتنمية الريفية" (فودر) غير الحكومية.

وقالت المنظمة إن "عدد الذين توفوا في حُفَر المناجم ارتفع الى 43 شخصا خلال عشرة أشهر" في 2017، وخصوصا في منطقة شرق الكاميرون الإدارية.

وتسعى منظمة الغابات إلى ردم الفجوات الكبيرة التي خلفها مستثمرون في مواقع مناجم، ولاسيما شركات صينية.

واوضحت المنظمة الكاميرونية غير الحكومية، أن تسعة منقبين عن الذهب توفوا أواخر كانون الأول/ديسمبر، بعد أن سقطوا في حفرة داخل "منجم مفتوح وغير مؤهل لشركة لو ولانغ المنجمية الصينية".

واضافت أن الضحايا فوجئوا "بانهيار أرضي فيما كانوا يستعدون للبدء بالتنقيب في حفر واسعة تقع على عمق حوالى مئتي متر". وتحدثت الإذاعة الرسمية عن المأساة.

وفي بداية ايلول/سبتمبر، توفي صبي في الثانية عشرة من عمره غرقا في "بحيرة اصطناعية" تشكلت في موقع منجمي سابق استثمرته شركة منجمية أخرى هي "ميتاليكون أس آي"، كما ذكرت منظمة الغابات والتنمية الريفية.

وبعد فترة وجيزة، أوقفت الحكومة هذه الشركة عن العمل ستة أشهر.

وقد أطلقت "منظمة الغابات والتنمية الريفية" منذ سنتين حملة لاستعادة المواقع المنجمية التي حفرها المستثمرون، وتخلوا عنها في شرق البلاد، لكنها تقول إن "شيئا لم يحصل بعد".

ومن 2012 إلى 2014، "فتحت 65 مؤسسة منجمية شبه آلية في منطقة الشرق، ما لا يقل عن 250 ورشة منجمية وغير مؤهلة"، كما ذكرت منظمة الغابات والتنمية الريفية. وتكثر في هذه المنطقة من الكاميرون المواقع المنجمية التي تعد مع الذهب المورد الأكثر استثمار وغالبا بطريقة تقليدية.