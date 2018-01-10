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13 قتيلا جراء فيضانات وحلية في كاليفورنيا

تاريخ النشر: 10/01/2018 - 06:56

13 قتيلا جراء فيضانات وحلية في كاليفورنيا
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير : محمد وتد

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم في جنوب كاليفورنيا بسبب فيضانات وحلية وانهيارات أرضية تسببت بها عاصفة عاتية أتت أيضا على عدد من المنازل، كما أعلنت الشرطة الأربعاء.

وأوضحت السلطات أنها عثرت على الجثث في الوحول وتحت الانقاض في مدينة مونتيسيتو شمال غرب لوس أنجليس.

وقال قائد شرطة مقاطعة سانتا باربرا بيل براون "بكل أسى نبلغكم بأن هذا الحادث أدى حتى الآن إلى 13 وفاة مؤكدة"، محذرا من أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

من جهتها، قالت فرق الإطفاء في سانتا باربرا على حسابها على تويتر، إنها تستعين بالكلاب البوليسية للبحث تحت أنقاض المنازل التي دمرتها العاصفة والفيضانات الوحلية والانهيارات الأرضية عن الضحايا المتبقين، بعدما زاد عدد المسجلين في عداد المفقودين عن 20 شخصا.

ونشرت فرق الإطفاء صورا للمدينة المنكوبة بدا فيها عدد من شوارعها وقد غطته أنهار من الوحول والحطام والأشجار المكسّرة.

وأدت العاصفة أيضا إلى قطع مسافة 50 كلم تقريبا من الطريق السريع الرقم 101 المحاذي للساحل الأطلسي.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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