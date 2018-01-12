غرق 192 لاجئًا في المتوسط منذ مطلع 2018

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، إن 192 لاجئًا غرقوا في مياه البحر المتوسط، منذ مطلع العام الجاري، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المنظمة، جويل ميلمان، في مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وأوضح "ميلمان" أن 192 لاجئًا لقوا مصرعهم غرقًا في مياه المتوسط، خلال الفترة بين 1 و11 كانون الثاني/ يناير الجاري، مقارنة بـ 12 لاجئًا في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف أن ألفًا و476 لاجئًا وصلوا القارة الأوروبية عبر البحر منذ مطلع 2018، منهم 577 حطوا على شواطئ إيطاليا، و614 في اليونان، و285 في إسبانيا.

ولفت أن الفترة نفسها من العام الماضي، شهدت وصول ألف و159 لاجئًا إلى أوروبا.

والإثنين الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مصرع 64 مهاجرًا إثر غرق سفينة، السبت الماضي، كانت في طريقها من السواحل الليبية إلى الإيطالية.

وبحسب بيانات المنظمة، انخفض عدد اللاجئين الواصلين إلى أوروبا بنحو 50% في العام الماضي (2017)، مقارنة بالعام 2016.

وبلغ مجموع اللاجئين الذين لقوا مصرعهم في رحلة اللجوء تلك، العام الماضي، 3 آلاف و116 لاجئًا، وفق المنظمة.