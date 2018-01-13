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50 دولة أفريقية تطالب ترامب بالتراجع والاعتذار عن عنصريته

تاريخ النشر: 13/01/2018 - 09:37

50 دولة أفريقية تطالب ترامب بالتراجع والاعتذار عن عنصريته
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

طالب سفراء 54 دولة إفريقية في الأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، في بيان شديد اللهجة، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بـ"التراجع" و"الاعتذار" بعد تصريحات منسوبة إليه تناقلتها وسائل إعلام وتضمنت عبارات مسيئة حول الهجرة، ووصَفَ فيها بلدان المصدر بأنها "حثالة".

وبعد اجتماع طارئ دام أربع ساعات قالت مجموعة السفراء الأفارقة في بيان إنها "صُدمت بشدة" وإنها "تدين التصريحات الفاضحة والعنصرية" والمتضمنة "كراهية للأجانب" من جانب دونالد ترامب.

الأمم المتحدة: تصريحات ترامب بشأن اللاجئين "عنصرية"
ندد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بتصريحات منسوبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يصف فيها مهاجرين من أفريقيا وهايتي بأنهم ينحدرون من "أوكار قذرة" قائلا إن هذه تصريحات "عنصرية".
 

وعبرت المجموعة عن "تضامنها مع شعب هايتي والدول الأخرى المشمولة بتلك التصريحات، موجهة الشكر "لجميع الأميركيين" الذين دانوا هذه التصريحات. وقال أحد سفراء المجموعة طلب عدم ذكر اسمه "لمرة واحدة نحن متحدون".

وكان قد حاول ترامب، الجمعة، التملص من استخدامه عبارات مسيئة خلال اجتماع في البيت الأبيض. وكما في كثير من الأحيان وعبر تويتر، رد الرئيس الأميركي على هذا الجدل الجديد الذي يضعه في موقف صعب في وقت يحاول فيه التوصل إلى حل وسط في الكونغرس حول قضية الهجرة الحساسة. وقال في صيغة غامضة "كانت اللغة التي استخدمتها في الاجتماع قاسية، لكن هذه ليست الكلمات المستخدمة".

وبعد بضع دقائق، أكد عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، ديك دوربن، الذي حضر الاجتماع، أن الرئيس استخدم تعبير "الدول الحثالة" عدة مرات.

وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في أفريقيا وهايتي سيؤكدون للحكومات المحلية "الاحترام الكبير" الذي تبديه واشنطن لها بعد الغضب الكبير الذي أثارته تصريحات نسبت إلى ترامب.

ورد الأفارقة بغضب واستياء، الجمعة، على تصريحات ترامب. وقالت إبا كالوندو، المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي "هذا ليس جارحاً فحسب، باعتقادي، للشعوب ذات الأصول الأفريقية في الولايات المتحدة، وإنما بالتأكيد للمواطنين الأفارقة كذلك". وأضافت "إنه جارح أكثر بالنظر إلى الحقيقة التاريخية لعدد الأفارقة الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة كرقيق".

وأعلنت بوتسوانا، الجمعة، أنها استدعت السفير الأميركي لديها لتعرب عن "استيائها" إزاء التصريحات "العنصرية" التي نسبت إلى ترامب، وقالت الخارجية في بيان "نعتبر أن تصريحات الرئيس الأميركي الحالي غير مسؤولة وعنصرية إلى حد بعيد". كما استدعت السنغال السفير الأميركي للغرض عينه.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#دونالد ترامب
#العنصرية
#الأمم المتحدة

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