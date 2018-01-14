  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أبو ظبي تحتجز أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر

تاريخ النشر: 14/01/2018 - 17:09

أبو ظبي تحتجز أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

قال عبد الله بن علي آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، إنه محتجز في العاصمة الإمارتية، بعد استضافة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، له، وذلك في تسجيل مصور.

ونقلت قناة "الجزيرة"، اليوم الأحد، عن آل ثاني قوله إنه "يحمل محتجزيه المسؤولية الكاملة عن سلامته"، وإن "قطر بريئة من أي مكروه قد يحدث له".

وتداول نشطاء على موقع "تويتر" تسجيلا مصورا للشيخ عبد الله آل ثاني أفاد فيه بأنه محتجز في أبو ظبي. وقال آل ثاني في التسجيل: "أنا موجود الآن في أبو ظبي، كنت ضيف عند الشيخ محمد (يقصد ولي عهد أبو ظبي)، وأنا الآن في وضع حجر، قالوا ما تطلع (لا تخرج)".

وأردف: "إذا صار علي حاجة (مكروه) فأهل قطر بريئين منها، وأنا في ضيافة الشيخ محمد، وإذا صار أي شيء بعد الآن هو يتحمل كامل مسؤوليته". ولا يعرف على وجه الدقة تاريخ هذا التسجيل المصور، ولا موعد واقعة الاحتجاز.

والشيخ عبد الله بن علي آل ثاني هو أحد كبار أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، فجده هو ثالث حكام قطر، الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني، ووالده رابع حكامها، الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، وشقيقه هو خامس حكام قطر، الشيخ أحمد بن علي آل ثاني.

وظهر اسمه إعلاميا في آب/ أغسطس الماضي، عقب بث الوكالة السعودية الرسمية خبرا يفيد بأن العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، قبل وساطته في أزمة الحج بين السعودية وقطر، وهو ما نفته الدوحة.

ثم بدأ اسمه يتردد في وسائل إعلام الدول المقاطعة لقطر، وكيل المديح والثناء عليه، ضمن ما اعتبرها البعض مكايدة مع الدوحة، قبل أن يختفي اسمه من الإعلام قبل أشهر.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 حزيران/ يونيو الماضي، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ثم فرضت عليها حصار اقتصادي و"إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الأسرة الحاكمة
#قطر
#الجزيرة"
#أبو ظبي
#محمد بن زايد
#عبد الله بن علي آل ثاني

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ترامب يعتزم تقليص مساعدات "أونروا" للنصف
ترامب يعتزم تقليص مساعدات "أونروا" للنصف

2018-01-14

غرق ناقلة النفط الإيرانية "سانشي"... لا ناجين
غرق ناقلة النفط الإيرانية "سانشي"... لا ناجين

2018-01-14

177 قتيلا بقصف النظام للغوطة الشرقية خلال 16 يوما
177 قتيلا بقصف النظام للغوطة الشرقية خلال 16 يوما

2018-01-14

الأكثر قراءة

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وزخات متفرقة

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وزخات متفرقة

2018-01-14
النظام السعودي يساوم الأمير بن طلال على ثمن حريته

النظام السعودي يساوم الأمير بن طلال على ثمن حريته

2018-01-14
الحركة الإسلامية للجبهة: المقعد ليس من حقكم وعليكم تركه فورا

الحركة الإسلامية للجبهة: المقعد ليس من حقكم وعليكم تركه فورا

2018-01-14
إغلاق منتجع جبل الشيخ بسبب العاصفة

إغلاق منتجع جبل الشيخ بسبب العاصفة

2018-01-14
الذكرى الـ27 لاستشهاد القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري

الذكرى الـ27 لاستشهاد القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري

2018-01-14