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بيرو وتشيلي تنتظران تسونامي في المناطق الساحلية

تاريخ النشر: 14/01/2018 - 21:58

بيرو وتشيلي تنتظران تسونامي في المناطق الساحلية
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

حذّر مركز المحيط الهادئ للمسح الجيولوجي، اليوم الأحد، من موجة تسونامي قد تضرب المناطق الساحلية في بيرو وشيلي.

وأعلن المركز، في بيان، أن موجة تسونامي قد تضرب المناطق الساحلية في بيرو وشيلي؛ عقب الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة صباح اليوم الأحد.

وأضاف المركز أن أمواج تسونامي القادمة من المحيط الهادئ والتي قد تضرب سواحل بيرو وشيلي قد يبلغ ارتفاعها مترًا واحدًا.

وفي وقت سابق صباح اليوم الأحد، ضرب زلزال قوي ساحل بيرو فيما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 7.3 درجة.

ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد نحو 40 كيلومترًا جنوب غرب أكاري (جنوبي بيرو) وبعمق 12.1 كيلومترًا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بيرو
#تشيلي
#تسونامي
#زلزال

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