تركيا تكشف عن مشروع قناة مائية في إسطنبول

كشفت الحكومة التركية، اليوم الإثنين، عن مسار قناة مائية جديدة تنوي شقها في إسطنبول، في مشروع كبير بطول 45 كيلومترا تم تصميمه ليكون النسخة التركية لقناتي بنما والسويس.

والمشروع الذي أعلنه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عندما كان رئيسا للحكومة في 2011، هو الأكثر تعقيدا على الإطلاق بين المشاريع التي تشهدها المدينة.

وتقول الحكومة إن المشروع سيخلق مناطق جديدة قادرة على جذب السكان، وتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، الذي يقسم المدينة إلى جزء أوروبي وآخر آسيوي، أحد أكثر مسارات سفن الشحن نشاطا.

وقال وزير النقل والاتصالات، أحمد أرسلان، إن القناة ستنطلق من حي كوجك جكمجة على بحر مرمرة، حيث توجد بحيرة طبيعية. ومن هناك تتجه القناة شمالا إلى سد سازليدير قبل الوصول إلى البحر الأسود شمال دوروسو.

وقال أرسلان في مؤتمر صحافي إن "الهدف هو تقليل المخاطر التي يمكن أن تنجم عن عبور سفن محملة مواد خطيرة لمضيق البوسفور".

وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى "استحداث تحول مديني لمواطنينا في هذه المنطقة، وزيادة جاذبية إسطنبول كمدينة كبرى".

وحذر خبراء بيئيون من أن المشروع يهدد بتدمير النظام البيئي البحري، كما قد يزيد مخاطر حصول هزات أرضية في منطقة زلزالية نشطة.

وشدد أرسلان على أن كافة الاحتياطات قد اتخذت، وأن المسار تم اختياره بعد تقييم معمّق لمخاطر الزلازل كما تم إعداد دراسات حاسوبية.

وكان إردوغان قد افتتح، العام الماضي، مشاريع قطارات الأنفاق، وأنفاقا طرقية تحت البوسفور، كما بنى جسرا ثالثا فوق المياه.

إلى ذلك، تستمر أعمال بناء مطار ضخم جديد من المتوقع أن يستقبل أولى رحلاته أواخر شباط/فبراير قبل افتتاحه رسميا في تشرين الأول/أكتوبر.