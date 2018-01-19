ألمانيا توقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة بالحرب في اليمن

أعلنت الحكومة الألمانية على لسان الناطق باسمها، شتيفان زايبرت، أنها ستوقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في الحرب في اليمن، دون تسمية هذه الدول.

وكتب زايبرت في تصريحات مقتضبة عبر صفحته على تويتر "ألمانيا لا تصدر حاليا أي تصاريح بتصدير أسلحة، لا تتوافق مع نتائج المحادثات الاستكشافية للحكومة الجديدة"، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

غير أن الورقة التي نتجت عن المحادثات الاستكشافية بين الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بزعامة المستشارة انجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) بشأن تشكيل حكومة جديدة في البلاد، نشرت يوم 12 يناير/ كانون ثاني الجاري، ونصت على أن "الحكومة الألمانية لن تصدر من الآن فصاعدا أي تصاريح بتصدير أسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن".

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، في إفادة للبرلمان، أن برلين أصدرت تصاريح بتصدير أسلحة لدول خارج الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من 2017، تقدر قيمتها بـ 871 مليون يورو.

ووفق بيان وزارة الاقتصاد، فإن مصر تصدرت الدول التي وافقت السلطات الألمانية على تصدير أسلحة إليها في الربع الأخير من 2017، بقيمة 298 مليون يورو، تليها السعودية بقيمة 148 مليون يورو.

ولم تعلن الوزارة عن إجمالي صادرات الأسلحة للدول التي تشارك في حرب اليمن وفي مقدمتها السعودية، في عام 2017.

وتتهم منظمات حقوقية دولية التحالف الذي تقوده السعودية بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن خلال الحرب المستمرة منذ 2015، وهو ما ينفيه الأخير.