بوغديمونت: "بإمكاني إدارة كاتالونيا من المنفى"

عرب ٤٨/ أ ف ب

أكد الزعيم الانفصالي كارليس بوغديمونت، اليوم الجمعة، قدرته على إدارة إقليم كاتالونيا من منفاه في بلجيكا، وتفادي السجن بعودته إلى إسبانيا حيث يلاحق بتهمة محاولة الانقلاب.

وأوضح بوغديمونت في مقابلة مع إذاعة "كاتالونيا" من بلجيكا، أنه "في السجن لن يكون بإمكاني التوجه إلى الناس أو الكتابة أو استقبال الزائرين... الطريقة الوحيدة هي أن يظل بإمكاني القيام بذلك بحرية وأمان. لا يمكنني أن أكون رئيسا (لإقليم) كاتالونيا وأنا في السجن".

وتابع "من الواضح أنها ليست الظروف الطبيعية التي نتمناها لكن للأسف الأمر سيكون أصعب بكثير انطلاقا من إسبانيا حيث سنكون في السجن، مما سيكون عليه لو قمنا بذلك من هنا".

وأضاف "اليوم تتجه المشاريع الكبرى للمؤسسات والجامعات والأبحاث بشكل أساسي نحو التقنيات الجديدة عن بعد".

وتأتي تصريحات بوغديمونت في الوقت الذي يجري فيه الرئيس الجديد للبرلمان الكاتالوني روجر تورنت، مشاورات مع مختلف الأحزاب لتقديم مرشح للرئاسة الإقليمية بعد انتخابات 21 كانون الأول/ديسمبر حيث فاز الانفصاليون بالغالبية المطلقة.

ويسعى بوغديمونت من منفاه الطوعي في بروكسل حيث لجأ قبيل اتهامه بالتمرد والعصيان، إلى إدارة الإقليم عن بعد، الأمر الذي تعتبره الأجهزة القضائية في البرلمان الكاتالوني غير قانوني.

وستضع إسبانيا زعيم الانفصاليين الذي حكم كاتالونيا بين كانون الثاني/ يناير 2016 وتشرين الأول/ أكتوبر 2017، في الحبس الاحتياطي عند عودته إلى البلاد، والأمر نفسه ينطبق على نائب الرئيس السابق.

وأعلنت المعارضة والحكومة الإسبانيتان أنهما ستطعنان بأي محاولة حكم عن بعد.