سيدني: إنقاذ 200 شخص في حرائق غابات

حاصرت حرائق غابات ، حوالي 200 زائر كانوا في متنزه جنوبي مدينة سيدني الأستراليّة، حيث جرى إنقاذهم من خلال قوارب.

ونشبت الحرائق، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الساحل الشرقي موجة حارة يوم السبت.

وقال رجال الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز على موقع "فيسبوك"، إنهم نقلوا 200 شخص إلى مكان آمن من منطقة واتامولا إلى بونديينا، بعد أن اندلع حريقان للغابات جنوبي سيدني مساء يوم السبت.

وأصدرت هيئة الإطفاء في وقت سابق، إنذار طوارئ لزوار المتنزه الملكي الوطني، بعدما هدد الحريق طريق الوصول الرئيسي إلى منطقة ويدنج كيك روك، وهي مزار سياحي شهير، حيث نشر سكان صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لدخان كثيف متصاعد بالمنطقة.

وقالت هيئة الإطفاء في نيو ساوث ويلز على فيسبوك "الشواطئ قد تكون آمنة" بينما حاولت طائرات محملة بالمياه إبطاء انتشار الحريق، وأرسلت تحذيرات طوارئ عبر الهواتف المحمولة لجميع الموجودين في المنطقة.

وكتبت على فيسبوك "يعمل رجال الإطفاء والشرطة والإنقاذ وموظفو المتنزهات الوطنية مع الأشخاص على الشاطئ في المتنزه الملكي الوطني، لمساعدتهم في الانتقال بينما كان ذلك آمنا ويشمل ذلك النقل بالقوارب أو برا".

وشب عدد من حرائق الغابات في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز يوم السبت، بعد أن تجاوزت درجة الحرارة 39 درجة مئوية في بعض المناطق، مع وصول الموجة الحارة إلى الولايات الشرقية التي أصدرت بها هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات بشأن اندلاع حرائق نتيجة الطقس.

واجتاحت الموجة الحارة ولاية فكتوريا في الجنوب الشرقي يوم الجمعة، مما أثار إحساسا بعدم الارتياح أثناء بطولة استراليا المفتوحة للتنس.