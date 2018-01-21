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ماكرون وميركل "عازمان على توثيق التعاون"

تاريخ النشر: 21/01/2018 - 17:32

ماكرون وميركل "عازمان على توثيق التعاون"
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

كرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في بيان مشترك صدر اليوم الأحد، في الذكرى الخامسة والخمسين لتوقيع معاهدة الإليزيه الثنائية، "عزمهما على توثيق التعاون" بين بلديهما.

وقال الجانبان في البيان المشترك الذي صدر بعد يومين من لقاء في الإليزيه، "قبل 55 عاما، وقع شارل ديغول وكونراد إديناور معاهدة التعاون الفرنسي-الألماني (معاهدة الإليزيه)... منذ ذلك الحين، الصداقة الفرنسية-الألمانية هي دعامة للتكامل الأوروبي. وفرنسا وألمانيا هما شريكان سياسيان كبيران وجاران يثق كل منهما بالآخر".

وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية كررا في الذكرى الخامسة والخمسين للمعاهدة "تأكيد عزمهما على توثيق التعاون بين فرنسا وألمانيا، انسجاما مع الروح التأسيسية للتعاون الملموس التي تضمنتها معاهدة الإليزيه والتقارب بين المواطنين".

وأوضح البيان أنهما اتفقا "ضمن هذه الروحية" خلال اجتماعهما الجمعة، "على إعداد معاهدة إليزيه جديدة خلال هذا العام" من أجل "تعميق التكامل" بين اقتصادي البلدين و"تعزيز الصلات" بين المجتمعين المدنيين.

وأشاد الجانبان من جهة أخرى بقرار البرلمانين إحياء هذه الذكرى عبر الموافقة، يوم غد الإثنين، على قرار مشترك يرسم آفاقا لمعاهدة جديدة، ويعزز التعاون بين البرلمانين.

ووقع معاهدة الإليزيه في 22 كانون الثاني/ يناير 1963 الجنرال ديغول والمستشار كونراد إديناور.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إيمانويل ماكرون
#أنجيلا ميركل
#معاهدة الإليزيه

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