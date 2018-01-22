الفلبين: تحذيرات من ثوران بركاني وشيك

تصاعدت سحابة ضخمة من أحد أكثر البراكين نشاطا في الفلبين، اليوم الإثنين، حيث حولت النهار إلى ليل ونفثت رمادا على التجمعات السكنية التي فر منها عشرات الآلاف إثر تحذيرات من ثوران وشيك.

وحذرت وكالة علم البراكين الرسمية من أن "حدوث ثوران خطير أمر وشيك"، مرجحة انفجار بركان مايون في غضون أيام بعد نشاطه لأسبوعين.

وأفاد مصور فيديو متعاون مع وكالة فرانس برس أن الرماد والرمل تساقطا على مدينة ليغازبي، التي تعد نحو 200 ألف نسمة، ومناطق مجاورة بعدما حول الانفجار نهار المنطقة إلى ليل، ما أجبر السائقين على تشغيل الأضواء واستخدام المساحات.

وارتفعت سحب الرماد لعدة كيلومترات فوق البركان، فحجبت الشمس في المنطقة الزراعية بمعظمها والواقعة على بعد نحو 330 كلم جنوب شرق مانيلا.

وقال مدير معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل، ريناتو سوليدوم، في مؤتمر صحافي في مانيلا "نتوقع استمرار الانفجارات".

وأضاف "هناك إمكانية حدوث ثوران خطير وهو ما بدأنا بالفعل نشهد بدايته".

وحث سوليدوم المسؤولين المحليين على إخلاء المزيد من المناطق في محيط البركان، ما يوسع منطقة الخطر من ستة كيلومترات إلى ثمانية.

ووجه تحذيرا بضرورة تجنب الطائرات المكان جراء خطر دخول الرماد في المحركات ما قد يتسبب بتحطمها.

وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الطيران المدني في الفلبين إغلاق مطار ليغازبي حتى إشعار آخر، ما تسبب بتعطيل عدة رحلات محلية فيما حذرت طائرات أخرى بتجنب المنطقة.

ودعت "الطيارين الذين يحلقون قرب المنطقة إلى توخي الحذر الشديد حيث بإمكان ثوران البركان أن يشكل خطرا على الطائرات".

وأفاد مكتب الدفاع المدني في مانيلا، الإثنين، أن أكثر من 40 ألف شخص فروا من المكان خلال الأسبوع الفائت.

ويبلغ ارتفاع بركان مايون 2460 مترا، ويعد الأقوى بين براكين الفلبين النشطة البالغ عددها 22.

ويعود آخر انفجار للبركان إلى 2014. ووقع أعنف ثوران له في 1814 عندما قتل 1200 شخص في مدينة كاغساوا التي دمرت بالكامل.

وتعد الفلبين واحدة من جزر المحيط الهادىء التي تقع على "حزام النار" وتشكلت من النشاط البركاني.