الفلبين ترحل عالم صواريخ عراقي ينتمي لحماس

أعلنت الفلبين، اليوم الإثنين، أنها ستقوم بترحيل عالم صواريخ عراقي وصف بأنه عالم ينتمي لحركة حماس، ومتهم بمساعدتها في إطلاق الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية.

وكانت السلطات العراقية قد أبلغت الفلبين بوجود طه محمد الجبوري على أراضيها. وقد أوقفته السلطات الفلبينية الأحد، بحسب ما اعلن قائد الشرطة، رونالد ديلا روزا، في مؤتمر صحافي.

وادعت الشرطة أن التوقيف تم بسبب وجود مشاكل في تأشيرة الدخول، وليس لوجود أدلة بممارسة أنشطة قتالية. وقال ديلا روزا "إنه أجنبي مقيم بصورة غير شرعية. انتهت مدة تأشيرته لذا يجب أن يتم ترحيله فورا".

وقال المتحدث إن الموقوف "أقر بأنه ينتمي إلى حركة حماس. إنه عالِم كيميائي، ومهمته تطوير التكنولوجيا الصاروخية التي تعتمدها الحركة في إطلاق الصواريخ من مناطقها باتجاه الجانب الإسرائيلي".

وسيتم ترحيله إلى العراق.

وقال المسؤول الأمني إنها المرة الأولى التي تتعامل فيها السلطات الفلبينية مع عنصر مفترض في حماس، الحركة التي يعتبرها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل "منظمة إرهابية".

ولم يتحدث الموقوف لدى مثوله الى جانب قائد الشرطة خلال المؤتمر الصحافي.

وقال ديلا روزا إنه لم تتضح حتى الساعة أسباب سفر عالِم الكيمياء إلى الفلبين.

وقالت الشرطة إنه وصل العام الماضي في خضم المعارك التي خاضتها القوات الفلبينية ضد مقاتلين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية كانوا سيطروا على مدينة مراوي في جنوبي البلاد.

وكان الجبوري قد أمضى معظم الأوقات في مانيلا والمناطق المجاورة. وقال للشرطة إنه لم يكن ينوي تنفيذ أي عمل إرهابي في الفلبين، بحسب ما إعلن ديلا روزا.