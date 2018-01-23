بسبب مشاجرة مع صديقته: ألماني أضرم النار في مركز للاجئين

اعترف متهم أمام محكمة براونشفايغ الألمانية، يعمل موظفًا في شركة ألمانية، بقيامه بجريمة حرق مركز لإيواء اللاجئين في المدينة.

وقال الشخص البالغ من العمر 22 عاماً إن قرار إضرام النار في المركز كان "قراراً غير عقلاني وهو متأسف جداً لحدوثه".

وأوضح أن قراره هذا لم تكن دوافعه "كراهية سكان المركز من اللاجئين"، بل كان رد فعل على شجاره مع صديقته، ومن حسن حظ سكان مركز الإيواء أن أحداً منهم لم يصب بأذى، وذلك بعد أن لاحظ أحد النزلاء الحريق وأبلغ السلطات المختصة.

وتعرض نزيل واحد فقط لحروق طفيفة ولم يكن هنالك ضحايا أو إصابات.

وذكر المتهم أنه رمى خرقة محترقة في إحدى الشقق داخل مركز إيواء اللاجئين الذي يعمل فيه موظف أمن، وذلك رغبة منه في "التنفيس عن غضبه بعد مشاجرة هاتفية مع صديقته".

واعتذر المتهم عدة مرات أمام المحكمة عن فعلته، فيما أشار شخص مختص برعاية المتهم أمام المحكمة إلى المشاكل الشخصية الكبيرة التي يعاني منها المتهم، موضحاً أنه غالباً ما عانى من الإرهاق المفرط في حياته.