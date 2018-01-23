  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بنس: المبادرة الأميركية بانتظار عودة الفلسطينيين للمفاوضات

تاريخ النشر: 23/01/2018 - 16:39

بنس: المبادرة الأميركية بانتظار عودة الفلسطينيين للمفاوضات
من الأرشيف (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

قال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، اليوم الثلاثاء، إن توقيت مبادرة سلام أميركية طال انتظارها يتوقف على عودة الفلسطينيين للمفاوضات.

ويعكف مستشارو الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على وضع الخطوط العريضة للخطة منذ مدة لكن الفلسطينيين قالوا إن واشنطن لم تعد وسيطا للسلام بعدما قرر ترامب في السادس من كانون الأول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال بنس لـ"رويترز" في مقابلة بمدينة القدس آخر محطات جولته التي استمرت ثلاثة أيام في الشرق الأوسط "يعمل البيت الأبيض مع شركائنا في المنطقة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تطوير إطار عمل للسلام. أعتقد أن كل شيء الآن يعتمد على توقيت عودة الفلسطينيين إلى الطاولة".

وادعى بنس، إضافة إلى ترامب، أن قرار القدس سيعزز آفاق صنع السلام. وبموجب القرار ستنقل الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقال "نريدهم (الفلسطينيين) أن يعلموا أن الباب مفتوح. نتفهم أنهم غير سعداء بهذا القرار، لكن الرئيس أراد مني إبداء استعدادنا ورغبتنا في أن نكون جزءا من عملية السلام".

وذكر بنس أن وزارة الخارجية الأميركية ستعلن خلال أسابيع تفاصيل خطة نقل السفارة إلى القدس بحلول نهاية عام 2019.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مايك بنس
#دونالد ترامب

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي يشطب 8 دول من قائمة الملاذات الضر يبية
الاتحاد الأوروبي يشطب 8 دول من قائمة الملاذات الضر يبية

2018-01-23

جثث قتلى داعش لا تزال تملأ شوارع الموصل القديمة
جثث قتلى داعش لا تزال تملأ شوارع الموصل القديمة

2018-01-23

اعتقال الفريق سامي عنان بادعاء ارتكاب مخالفات
اعتقال الفريق سامي عنان بادعاء ارتكاب مخالفات

2018-01-23

الأكثر قراءة

رفضوا قرار ترامب... إخراج نواب المشتركة أثناء خطاب بنس

رفضوا قرار ترامب... إخراج نواب المشتركة أثناء خطاب بنس

2018-01-22
خسارة مؤلمة للفريق السخنيني أمام ب. القدس

خسارة مؤلمة للفريق السخنيني أمام ب. القدس

2018-01-22
موغيريني لعباس: القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين

موغيريني لعباس: القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين

2018-01-22
حالة الطقس: بارد وغائم جزئيًا ومغبر

حالة الطقس: بارد وغائم جزئيًا ومغبر

2018-01-22
بنس بالكنيست: السفارة الأميركية ستنقل للقدس قبل نهاية 2019

بنس بالكنيست: السفارة الأميركية ستنقل للقدس قبل نهاية 2019

2018-01-22