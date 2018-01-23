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سلوفينيا تبدي استعدادا للاعتراف بدولة فلسطين

تاريخ النشر: 23/01/2018 - 08:48

سلوفينيا تبدي استعدادا للاعتراف بدولة فلسطين
عباس وموغيريني (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلن وزير خارجية سلوفينيا، كارل أريافيك، يوم أمس الإثنين، أن حكومة بلاده تأمل أن يصوت مجلس النواب السلوفيني على قرار للاعتراف بدولة فلسطين، لتصبح سلوفينيا بذلك ثاني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة.

وقال اريافيك لقناة "بوب" التلفزيونية الخاصة إن "الجميع (دول الاتحاد الاوروبي) يؤيدون هذه الخطوة السلوفينية التي ستتم في حال أعطى البرلمان الضوء الاخضر لاقتراح الاعتراف بدولة فلسطين".

وجاء حديث الوزير من بروكسل، حيث التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وزراء الخارجية الأوروبيين، وحثهم على الاعتراف بدولة فلسطينية. كما عقد أريافيك وعباس اجتماعا ثنائيا.

ومن بين الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كانت السويد الدولة الأولى التي اعترفت رسميا بدولة فلسطينية عام 2014. وكانت ثماني دول أخرى هي جمهورية تشيكيا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا ورومانيا ومالطا وقبرص أخذت أيضا هذه الخطوة قبل دخولها الاتحاد الأوروبي.

وستجتمع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السلوفيني في 31 كانون الثاني/يناير للموافقة على الاقتراح قبل إرساله إلى البرلمان للتصويت عليه. ووفق تلفزيون "آر تي في" الرسمي فإن عملية التصويت يمكن أن تتم في جلسة في مارس/آذار أو نيسان/أبريل المقبلين.

وقال أريافيك "ومن خلال اعترافها (بدولة فلسطين) فإن (سلوفينيا) ستقوي موقف فلسطين في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط. لدينا سياسة خارجية مستقلة، ولا نحتاج أي دولة أخرى تؤمن الغطاء لنا".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سلوفينيا
#كارل أريافييك
#محمود عباس

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