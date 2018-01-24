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ماكرون أول رئيس يزور البيت الأبيض منذ أكثر من عام

تاريخ النشر: 24/01/2018 - 09:13

ماكرون أول رئيس يزور البيت الأبيض منذ أكثر من عام
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعوة إلى نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لزيارة البيت الأبيض هذا العام، حسبما أكد مسؤول أميركي، يوم أمس الثلاثاء، موضحا أن تاريخ هذه الزيارة لم يحدد بعد.

والرئيسان اللذان سبق أن اجتمعا مرات عديدة، تربطهما علاقات جيدة رغم الخلافات الكثيرة خصوصا بشأن مسألة المناخ. وستكون زيارة ماكرون أول "زيارة دولة" في عهد ترامب منذ وصوله إلى السلطة قبل عام.

فالرئيس الفرنسي الذي كان قد أعرب عن أسفه لقرار نظيره الأميركي الخروج من اتفاق باريس للمناخ، أبدى صراحة أمله في أن يغيّر "صديقه" ترامب موقفه في الأشهر أو السنوات المقبلة.

وكان ماكرون قد أعد استقبالا كبيرا لترامب في باريس في الرابع عشر من تموز/يوليو 2017.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إيمانويل ماكرون
#دونالد ترامب
#البيت الأبيض
#اتفاقية باريس للمناخ

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