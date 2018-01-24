"ترامب غير مرحب به" شعار المحتجين ضد منتدى دافوس

نظم مناهضون للرأسمالية مسيرات بعدد من المدن السويسرية، يوم أمس الثلاثاء، احتجاجا على زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المزمعة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، واخترقوا طوقا أمنية في مدينة دافوس.

ودعا المنظمون اليساريون للاحتجاجات تحت شعار "ترامب غير مرحب به" و"هشموا المنتدى الاقتصادي العالمي".

ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة، يوم الجمعة، في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس، وهو اجتماع سنوي لرجال الأعمال والزعماء السياسيين في أنحاء متفرقة من العالم، ويُحظر تنظيم احتجاجات خلاله.

واقتحم نحو 20 متظاهرا السياج الأمني للوصول إلى مركز المؤتمرات في دافوس، وهم يرفعون لافتات ويهتفون "امحوا المنتدى الاقتصادي العالمي" قبل أن تفرقهم الشرطة بشكل سلمي.

وقال أحد المحتجين، ويدعى أليكس هدينغر، لتلفزيون رويترز في دافوس "ترامب واحد من آخرين نختلف معهم. نحتج كل عام على المنتدى الاقتصادي العالمي وسواء جاء ترامب أو لم يأت لا يهمنا. ترامب هو أفضل رمز لهذا العالم".

وجرى نشر أكثر من أربعة آلاف جندي سويسري لتأمين دافوس، إضافة إلى ألف شرطي، وفُرض حظر طيران في المكان.

وقالت الشرطة إن عدد المتظاهرين في زوريخ بلغ ألفين.

ونظم مئات المحتجين أيضا مسيرات في ساحات عامة في جنيف ولوزان وفريبورغ. ورفعوا في جنيف لافتات كتب عليها "العنصري ... المتحامل ضد النساء ... الرأسمالي" و"لا تمس حقوق المرأة".