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ترامب يبدي استعدادا للخضوع لاستجواب تحت القسم

تاريخ النشر: 25/01/2018 - 07:06

ترامب يبدي استعدادا للخضوع لاستجواب تحت القسم
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، استعداده للخضوع لاستجواب من جانب روبرت مولر، المحقق الخاص المكلف التحقيق بحصول تواطؤ محتمل بين فريق حملة ترامب الانتخابية وروسيا، التي باتت تعرف بـ "روسيا غيت".

وقال ترامب لصحافيين بالبيت الأبيض "أنا مستعد لفعل ذلك. سأفعل ذلك تحت القسَم. اتطلع حقا إلى فعل هذا"، مكررا أنه لم يحصل "أي تواطؤ" بين فريق حملته وروسيا.

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي قبل ساعات من توجهه إلى سويسرا للمشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

في 18 كانون الثاني/يناير الجاري، أعلن محامي ترامب، في مقاطع من مقابلة مع شبكة "سي بي أس"، أن الرئيس الأميركي "يتطلع للجلوس والرد على الأسئلة التي يمكن أن يطرحها" مولر.

وينفي ترامب بشكل قاطع ان تكون حملته تعاونت مع روسيا من أجل تقويض حملة منافسته هيلاري كلينتون.

وينطوي المثول أمام مولر بالنسبة إلى ترامب على مخاطر قانونية وسياسية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#دونالد ترامب
#روبرت مولر
#روسيا غيت

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