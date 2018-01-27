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فرنسا ستطرح مبادرة تسوية بديلة لـ"صفقة القرن"

تاريخ النشر: 27/01/2018 - 11:29

فرنسا ستطرح مبادرة تسوية بديلة لـ"صفقة القرن"
(أ.ف.ب.) أرشيف
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أفاد مسؤول أوروبي بارز، بأن فرنسا تدرس تقديم مبادرة تسوية جديدة بديلة للخطة الأميركية "صفقة القرن" في حال فشلها، حسب مصادر إعلامية.

وحسب المسؤول ذاته، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعث الأسبوع الماضي موفدا خاصا إلى رام الله، حمله رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في هذا الشأن.

ودعا ماكرون في رسالته إلى السلطة الفلسطينية لعدم الانسحاب من العملية السياسية التي ترعاها أميركا وللتعرف على تفاصيل الخطة الأميركية قبل اتخاذ القرار برفضها، مؤكدا استعداد باريس لتقديم خطة بديلة إذا فشلت الخطة الأميركية.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أبلغه أن عباس سيدرس المقترح الفرنسي.

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية أفادت الأسبوع الماضي بأن ماكرون أرسل مستشاره السياسي أورليان لاشباليه، في زيارة سرية إلى رام الله مطلع الأسبوع بهدف "تهدئة عباس ومن أجل إعطاء فرصة لخطة السلام الأميركية، والرد عليها بعد نشرها رسميا".

وكان عباس أكد بوقت سابق رفض "صفقة القرن" وعدم قبول أن تكون الولايات المتحدة وسيطًا بين السلطة وإسرائيل.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#فرنسا
#عباس
#ترامب
#ماركون
#صفقة القرن
#مفاوضات

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