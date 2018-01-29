إجلاء 13 ألف مهاجر من لييبيا خلال شهرين

تم إجلاء حوالي 13 ألف مهاجر أفريقي من ليبيا منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر، كما أعلن، اليوم الإثنين، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي بعد شهرين على تقارير إعلامية أكدت استعباد مهاجرين في هذا البلد.

وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، قال الاتحاد الافريقي إنه يطمح لإعادة 20 ألف مهاجر إلى بلدانهم قبل منتصف كانون الثاني/يناير، ورغم إقرار موسى فقي بـ"حصول تأخير" أكد أن العملية "جارية".

وأضاف فقي خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا "أن العدد يقارب ال13 ألفا". وتابع "نستقبل مهاجرين كل يوم. أعيد ثلثهم إلى بلدانهم والعملية مستمرة".

وبعد معلومات عن بيع مهاجرين سود في ليبيا كـ"عبيد" قررت تسع دول أوروبية وأفريقية مدعومة من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي القيام بـ"عمليات إجلاء عاجلة" لمهاجرين ضحايا المهربين.

وتمت عمليات الإجلاء بفضل طائرات استأجرتها دول أفريقية. واستقبلت النيجر ورواندا المهاجرين العاجزين عن العودة إلى بلدانهم.

يذكر أنه قد قضى 3116 شخصا في العام الفائت أثناء محاولة عبور المتوسط إلى أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بينهم 2833 قبالة السواحل الليبية.