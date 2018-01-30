  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ألمانيا تسمح بلم شمل أسر اللاجئين بدءًا من الصيف

تاريخ النشر: 30/01/2018 - 21:59

ألمانيا تسمح بلم شمل أسر اللاجئين بدءًا من الصيف
آنجيلا ميركل (أ.ف.ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : رامي حيدر

اتفق الحزب الاتحاد المسيحي، الذي حصل على غالبية الأصوات في الانتخابات الألمانية، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق على سن قانون يسمح ببدء لم أسر اللاجئين في ألمانيا بدءًا من الصيف المقبل.

ووفقًا للاتفاق بين شريكي الحكومة الائتلافية، سيجري لم شمل 1000 أسرة شهريًا من أسر اللاجئين الذين تم منحهم وضع الحماية المؤقتة، ابتداءً من 1 آب/ أغسطس المقبل.

ووصفت رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، المحادثات التي جرت مع الاشتراكي الديمقراطي بـ"الناجحة".

وكانت الحكومة الألمانية علقت قبل عام ونصف العمل بحق لم شمل أسر اللاجئين المتزوجين، بسبب وصول أعداد طالبي اللجوء في عموم البلاد إلى أكثر من 800 ألف شخص، استجابة لطلب تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي المسيحي الشريك في الحكومة الائتلافية في ألمانيا.

وقد أثار موضوع "حق لم الشمل" تباينات في وجهات النظر بين الأحزاب المشكلة للحكومة الائتلافية في ألمانيا، والتي من المتوقع أن تنتهي من خوض غمار محادثات تشكيل حكومة ائتلافية وتقدم أوراق اعتمادها إلى البرلمان في 4 شباط/ فبراير المقبل.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ألمانيا
#لاجئين
#لم شمل

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رئيس المخابرات الروسية زار الولايات المتحدة
رئيس المخابرات الروسية زار الولايات المتحدة

2018-01-30

107 مليار دولار للسعودية من معتقلي ريتز كارلتون
107 مليار دولار للسعودية من معتقلي ريتز كارلتون

2018-01-30

"أونروا" تسعى لجمع 800 مليون دولار
"أونروا" تسعى لجمع 800 مليون دولار

2018-01-30

الأكثر قراءة

وفاة القيادي بحماس عماد العلمي متأثرا بجراحه

وفاة القيادي بحماس عماد العلمي متأثرا بجراحه

2018-01-30

"26 خروفا و 10 عنزات في السفينة، ما عمر القبطان؟"

2018-01-30
عرابة البطوف: قبر جديد مجهول

عرابة البطوف: قبر جديد مجهول

2018-01-30
الكشف عن معلومات سرية يربك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

الكشف عن معلومات سرية يربك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

2018-01-30
إسرائيل بين الحرب على لبنان وجرجرة أذيال الخيبة

إسرائيل بين الحرب على لبنان وجرجرة أذيال الخيبة

2018-01-30