ألمانيا تسمح بلم شمل أسر اللاجئين بدءًا من الصيف

اتفق الحزب الاتحاد المسيحي، الذي حصل على غالبية الأصوات في الانتخابات الألمانية، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق على سن قانون يسمح ببدء لم أسر اللاجئين في ألمانيا بدءًا من الصيف المقبل.

ووفقًا للاتفاق بين شريكي الحكومة الائتلافية، سيجري لم شمل 1000 أسرة شهريًا من أسر اللاجئين الذين تم منحهم وضع الحماية المؤقتة، ابتداءً من 1 آب/ أغسطس المقبل.

ووصفت رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، المحادثات التي جرت مع الاشتراكي الديمقراطي بـ"الناجحة".

وكانت الحكومة الألمانية علقت قبل عام ونصف العمل بحق لم شمل أسر اللاجئين المتزوجين، بسبب وصول أعداد طالبي اللجوء في عموم البلاد إلى أكثر من 800 ألف شخص، استجابة لطلب تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي المسيحي الشريك في الحكومة الائتلافية في ألمانيا.

وقد أثار موضوع "حق لم الشمل" تباينات في وجهات النظر بين الأحزاب المشكلة للحكومة الائتلافية في ألمانيا، والتي من المتوقع أن تنتهي من خوض غمار محادثات تشكيل حكومة ائتلافية وتقدم أوراق اعتمادها إلى البرلمان في 4 شباط/ فبراير المقبل.