باكستان: مقتل 6 من عائلة واحدة بانفجار لغم أرضي

قتل 6 أشخاص من عائلة واحدة اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم أرضي مزروع على جانب الطريق، أثناء مرور سيارتهم من منطقة القبائل شمالي باكستان.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن اللغم انفجر أثناء مرور سيارة العائلة من منطقة "كورام" في طريقهم لحضور جنازة أحد أقاربهم.

وذكرت المصادر ذاتها أن من بين القتلى 3 نساء، فيما أصيب شخص واحد تم نقله لتلقي العلاج في مستشفى كورام.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، انفجر لغم أرضي في كورام، أدى إلى مقتل 4 جنود باكستانيين.