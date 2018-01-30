رئيس المخابرات الروسية زار الولايات المتحدة

قالت سفارة روسيا في واشنطن في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن تقرير لوكالة أنباء "إيتار تاس" التي تسيطر عليها الدولة، إن مدير المخابرات الروسية زار الولايات المتحدة لإجراء مشاورات مع نظرائه الأميركيين.

وقال سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، للتلفزيون الروسي، إن رئيس المخابرات الروسية، سيرغي ناريشكين، الخاضع لعقوبات أميركية طبقا لتعليمات وزارة الخزانة، أجرى محادثات مع مسؤولين أميركيين شملت "الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب".

وذكرت مصادر مطلعة أن الزيارة جرت الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك وسط التحقيقات القائمة والتي تبحث عن مدى التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، ومدى اتصال حملة ترامب الانتخابية بأطراف روسية.

وكانت قد استنتجت أجهزة الاستخبارات الأميركية في نهاية عام 2016 أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أدار جهودا استخبارية واسعة في ذلك العام للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتقويض حملة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، وتعزيز حظوظ دونالد ترامب.

وتشمل هذه الجهود قرصنة رسائل بريد إلكتروني لحملة كلينتون ونشرها، وضخ منشورات و"أخبار" عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى تدمير مصداقيتها.

لكن ترامب رفض بشكل مستمر فكرة مساعدة روسيا له وأن حملته تواطأت معهم، ووصف ذلك بأنه "أخبار كاذبة".