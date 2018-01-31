روحاني يحذر قادة إيران من مصير الشاه

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن القادة الإيرانيين قد يواجهون مصير الشاه الإيراني الأخير نفسه إذا تجاهلوا الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الشعب سيحارب من أجل الحفاظ على "الجمهورية الإسلامية إلى الأبد".

جاءت تصريحات روحاني في خطاب متلفز أمام ضريح الإمام الخميني مؤسس "الجمهورية الإسلامية"، عشية بدء الاحتفالات الوطنية التي تستمر عشرة أيام لمناسبة الذكرى ال39 لوصول الإمام الخميني إلى السلطة، وسقوط نظام الشاه في 11 شباط/فبراير.

وصرّح روحاني "جميع قادة البلاد يجب أن يسمعوا مطالب وتمنيات الشعب"، مضيفا "النظام السابق فقد كل شيء لأنه لم يسمع صوت وانتقادات المواطنين".

وقال إن الشاه "لم يسمع نصائح الشعب. لم يسمع أصوات الإصلاحيين والمستشارين والأكاديميين والنخبة والمثقفين".

وكانت قد شهدت عشرات المدن الإيرانية اضطرابات في فترة رأس السنة. وبحسب السلطات، قُتل 25 شخصا في أعمال العنف التي اندلعت خلال التظاهرات ضد السلطة والصعوبات الاقتصادية والفساد.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة صورا لعشرات النساء يتظاهرن في طهران بشكل فردي في الشارع احتجاجا على قرار فرض الحجاب في الأماكن العامة.

ويدعو روحاني، الذي يوصف بالمحافظ المعتدل، والذي أعيد انتخابه رئيسا في أيار/مايو بدعم من الإصلاحيين، بانتظام إلى مزيد من الحقوق المدنية في إيران، لكن العديد من الأصوات التي كانت تأمل تحقيق تغييرات بواسطته تعبر عن خيبتها.

وفاقمت الاضطرابات الأخيرة التوترات في صلب النظام الايراني بين الرئيس والمؤسسات الأخرى التي يديرها المحافظون المتشددون الذين ينددون بسياسته المنفتحة.

وأكد روحاني الذي ذكّر بولائه لـ"إرث" الخميني، أن الشعب الإيراني "الذي نال استقلاله وحريته وسيحافظ عليهما، سيصون الجمهورية الإسلامية إلى الأبد".

وأضاف "طالما الشعب حريص على ثقافة الإسلام وإيران، ويحافظ على وحدته الوطنية، لن تتمكن أي قوة عظمى من تغيير مصير هذه الأمة"، في اشارة إلى الولايات المتحدة.