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الأسهم الأوروبية تتكبد أكبر خسائرها منذ عام

تاريخ النشر: 02/02/2018 - 23:39

الأسهم الأوروبية تتكبد أكبر خسائرها منذ عام
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

تكبدت الأسهم الأوروبية أكبر خسائرها الأسبوعية في أكثر من عام، يوم الجمعة، مع نضوب شهية المستثمرين للمخاطرة ونتائج مخيبة للآمال من "دويتشه بنك"، دفعت القطاع المصرفي للانخفاض.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.4 بالمئة، متراجعا للجلسة الخامسة على التوالي بفعل هبوط أسهم البنك الألماني بأكثر من خمسة بالمئة وخسائر لجميع القطاعات.

وهبط المؤشر 13 بالمئة هذا الأسبوع في أسوأ خسارة أسبوعية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

وانخفضت الأسهم الأوروبية، بفعل ارتفاع عوائد السندات إثر توقعات بتشديد السياسة النقدية، لتمحو قدرا من المكاسب التي حققتها في كانون الثاني/ يناير حين اتجه المستثمرون لشراء الأسهم بفضل التفاؤل بشأن النمو العالمي.

وأغلقت أسهم "دويتشه بنك"، منخفضة 6.2 بالمئة، بعد أن بلغت أدنى مستوياتها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

وتكبدت المجموعة ثالث خسارة سنوية على التوالي في 2017، متضررة من صعوبات في الأسواق وانخفاض إيرادات بنكها الاستثماري وإصلاح ضريبي في الولايات المتحدة، بعد أوضاع صعبة واجهها في الربع الأخير من العام.

كما تأثرت أسهم البنوك سلبا بانخفاض سهم "كايكسا بنك" و"سابادل بنك" الإسبانيين، نحو ثلاثة بالمئة بعد تحديثات لنتائج أعمالهما الفصلية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الأسهم الأوروبية
#بورصة

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