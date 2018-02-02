جنوب أفريقيا: بدء تخليص 955 عامل علقوا في منجم

بدأ 955 عامل منجم احتجزوا تحت الأرض في جنوب أفريقيا، بسبب عطل كهربائي، بالخروج ليل الخميس الجمعة بعدما أعيد التيار الكهربائي.

وقال المتحدث باسم شركة "سيبانيي غولد" المشغلة للمنجم، جيمس ويلستيد، في تصريح لفرانس برس إنه "أعيد التيار الكهربائي" مما سمح لعمليات الإنقاذ بالانطلاق.

وأضاف أن "المصعد الأول أخرج دفعة أولى من العمال".

مع طلوع الفجر كانت حافلات عدة تغادر منجم بياتريكس القريب من مدية ويلكوم (وسط) وعلى متنها مئات العمال الذين تم إنقاذهم.

ومن المقرر أن تستمر عمليات الإنقاذ ريثما يتسنى إخراج كل العمال الذين كانوا عالقين منذ مساء الأربعاء، وعددهم أكثر من ألف عامل ،خرج منهم 65 خلال النهار وبدأ الـ955 المتبقون بالخروج ليلا، بحسب ويلستيد.

وردا على سؤال عما إذا كان الحادث قد أسفر عن ضحايا، قال المتحدث إنه "بحسب معلوماتنا فإنه حتى الآن لم يعثر على أي شخص بحالة خطرة".

وشاهدت مراسلة فرانس برس سيارات اسعاف تصل الى الموقع ليل الخميس.

وكانت شركة "سيبانيي-ستيلووتر" للمناجم أفادت أن عطلا كهربائيا كبيرا تسبب في وقف عمل المصاعد وعدم تمكن طواقم العمل الليلية من الصعود إلى السطح في منجم الذهب، مشددة على أنهم ليسوا في خطر داهم، وأنها تمكنت من تزويدهم بالطعام والمياه.

ويقع منجم بياتريكس في مقاطعة فري ستايت، على بعد 290 كلم جنوب غرب جوهانسبرغ.