غوتيريش يحذر من واقع الدولة الواحدة بدل حل الدولتين

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، من الوصول إلى "واقع لا يمكن العودة عنه يقوم على دولة واحدة" في الشرق الاوسط بدلا من حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، الذي تطالب به الأسرة الدولية حتى الآن.

وصرح غوتيريش خلال اجتماع حول حقوق الفلسطينيين في الأمم المتحدة أن "التوجهات السلبية على الأرض يمكن أن تؤدي إلى واقع لا يمكن العودة عنه يقوم على دولة واحدة، لا يتوافق مع تحقيق التطلعات الوطنية المشروعة التاريخية والديمقراطية للإسرائيليين والفلسطينيين"، على حد تعبيره.

وتابع أن "الاستيطان المستمر في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية، مخالف لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي"، مضيفا أنه "عائق كبير أمام السلام، ويجب أن ينتهي بالعودة إلى الوراء".

ومضى يقول ليس هناك من خطة "بي" تكون بديلا عن حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فهو "السبيل الوحيد لمنح الشعب الفلسطيني حقوقا غير قابلة للتصرف وضمان حل دائم للنزاع".

وذكر غوتيريش بأن فريقه في فلسطين "توقع أن تصبح غزة غير صالحة للعيش بحلول 2020 ما لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الخدمات الأساسية والبنى التحتية". وأوضح أن مليوني فلسطيني يعانون كل يوم خصوصا من "أزمة في الكهرباء، ومن نقص في الخدمات الأساسية، وبطالة مزمنة ومن شلل في الاقتصاد".

ودعا الأسرة الدولية إلى "العطاء بسخاء" من أجل تلبية حاجات تمويل منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد قرار الولايات المتحدة في مطلع العام الحالي تجميد قسم من مساهمتها.

وذكر غوتيريش بأن خمسة ملايين فلسطيني يستفيدون من المساعدات التي تؤمنها الأونروا في الشرق الأوسط "في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسورية ولبنان".

وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن العديد من الدول دفعت مساهماتها إلى الأونروا للحد من الانعكاسات السلبية الناجمة عن القرار الأميركي، لكن مشكلة تمويل هذه المنظمة لم يتم حلها في العمق.