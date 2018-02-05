116 مصابا بحادث تصادم قطارين بأميركا

ارتفع إلى 116 مصابا عدد ضحايا حادث تصادم قطارين، اليوم الإثنين، في ولاية كارولينا الجنوبية جنوب شرقي الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية، الأحد، عن هنري ماكماستر، محافظ الولاية، إنه "تم نقل 116 مصابا إلى 4 مستشفيات لتلقي العلاج"، لافتا إلى أن 3 من الإصابات حرجة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أفادت وسائل إعلام محلية بأن حادث تصادم قطارين في ولاية كارولينا الجنوبية، أسفر عن إصابة 70 شخصا ومصرع اثنين، تبيّن فيما بعد أنهما من طاقم عمل قطار الركاب التابع لشركة "أمتراك" الوطنية للسكك الحديدة بالولايات المتحدة.

بدورها، ذكرت شركة "أمتراك"، عبر بيان، أنّ "القطار91" التابع لها كان متجهًا من مدينة نيويورك إلى ميامي عندما اصطدم بقطار الشحن "سي.إس.إكس" في مدينة كايس بكارولينا الجنوبية.

وأوضح البيان أن القطار الذي خرج عن مساره كان يقل 139 راكبًا و8 من أفراد الطاقم.

والأربعاء الماضي، لقى شخصا مصرعه جراء اصطدام قطار تابع لشركة "أمتراك" كان يستقله أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي بشاحنة نفايات، أثناء توجههم إلى منتجع في ولاية فرجينيا الغربية.

وفي 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب العشرات، إثر انحراف قطار سريع تابع للشركة ذاتها عن مساره وانقلابه فوق طريق سريع للسيارات جنوب مدينة سياتل، بولاية واشنطن الأميركية.