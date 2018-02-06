تكلفة الحرب الأميركية في أفغانستان 45 مليار دولار سنويًا

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، أن تكلفة الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في أفغانستان تكلف دافعي الضرائب الأميركيين سنويًا 45 مليار دولار.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الثلاثاء، عن كبير مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية في الشأن الآسيوي، راندال شرايفر، قوله إن "ذلك المبلغ يتضمن 5 مليارات دولار للقوات الأفغانية و13 مليار دولار للقوات الأميركية داخل أفغانستان". وأضاف أن "جزءًا كبيرًا من المبلغ المتبقي يذهب لتكاليف الدعم اللوجيستي". وأوضح أن هناك 780 مليون دولار تذهب إلى المساعدات التنموية في أفغانستان.

وكان أعضاء بمجلس الشيوخ، من المتشككين في إمكانية فوز الولايات المتحدة في تلك الحرب، قد استجوبوا مسؤولين بالإدارة الأميركية اليوم، بشأن تلك الحرب التي تعتبر الأطول في تاريخ واشنطن.

وبحسب "أسوشيد برس"، فإن تلك التكلفة السنوية للحرب في أفغانسان خلال الفترة من 2010 حتى 2012 عندما كان هناك 100 ألف جندي أميركي في البلاد قد تجاوزت 100 مليار دولار.