التوصل لاتفاق تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا

توصل المحافظون الألمان بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والإشتراكيون الديمقراطيون، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية، وينص الاتفاق الذي سيُعلن رسميا في وقت لاحق، على أن يتسلم الاشتراكيون الديمقراطيون حقيبتي المالية والخارجية الأساسيتين في الحكومة، وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية، في حين حصل الحزب المسيحي البافاري شريك حزب ميركل الأصغر على حقيبة الداخلية مع توسيع اختصاصاتها بالإضافة إلى وزارة المواصلات.

وأوضح مفاوضون بارزون من الحزب الاشتراكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم توصلوا اليوم الأربعاء، إلى اتفاق مع حزب ميركل على تشكيل ائتلاف حكومي، مما يقرب ألمانيا خطوة من تشكيل حكومة جديدة.

يُشار إلى أن الجولة الأخيرة من المحادثات المتواصلة منذ مطلع كانون الثاني/يناير، بدأت بعد ظهر الثلاثاء، وشارك فيها زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز وأنجيلا ميركل التي تتولى منصب المستشارة، منذ أكثر من 12 عاما وسعت إلى تكرار تشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد انتخابات غير حاسمة في أيلول/سبتمبر، الماضي لم تحصل فيها على الغالبية.

وتوصّل المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون، في وقت سابق إلى تسويات حول مجموعة من الملفات الشائكة، في مقدمتها التكامل الأوروبي.

وتُعتبر هذه المفاوضات الأطول في تاريخ ألمانيا الاتحادية ما بعد الوحدة، إذ استغرقت 136 يوما، في حين استمرت المفاوضات لتشكيل الحكومة بعد انتخابات 2013 مدة 66 يوما، وكانت أقصر جولة مفاوضات عام 1998 بمجموع 23 يوما.

ويأتي الاتفاق بين المحافظين الألمان، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعد نحو أربعة أشهر ونصف من إجراء الانتخابات التشريعية في 24 أيلول/ سبتمبر 2017.