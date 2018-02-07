تيلرسون يحذر موسكو من التدخل في انتخابات منتصف الولاية

خلال مقابلة أجرتها شبكة فوكس نيوز في بوغوتا مع وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، يوم أمس الثلاثاء، أعلن تيلرسون أن روسيا ستواجه "عواقب" إذا تدخلت في انتخابات منتصف الولاية التشريعية في الولايات المتحدة.

وقال الوزير الأميركي في المقابلة من بوغوتا التي يزورها في إطار جولة في أميركا اللاتينية إن "هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها للروس أن يتدخلوا في الانتخابات، هناك العديد من الوسائل التي يمكنهم استخدامها".

وأضاف "نحن نلاحظ بعض التصرفات. هناك عدد من الانتخابات المهمة سيجري هذا العام في هذا النصف من الكرة الأرضية وسينتهي بانتخابات في الولايات المتحدة في 2018".

وتجري انتخابات منتصف الولاية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وتابع تيلرسون "اعتقد أنه من المهم الاستمرار في القول للروس "اسمعوا، إذا كنتم تظنون أننا لا نرى ما الذي تفعلونه فأنتم مخطئون، لأننا نراه وعليكم أن تكفوا عنه. إذا لم تتوقفوا سيتعين عليكم أن تواجهوا عواقب".

وأتى تصريح تيلرسون بعد أسبوع من إعلان مدير وكالة الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو، أن التدخل الروسي لم يتوقف، وأن موسكو ستحاول على الأرجح التأثير على انتخابات منتصف الولاية.

وتؤكد أجهزة الاستخبارات الأميركية أن روسيا تدخلت في الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي في 2016 عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وتسريب معلومات تمت قرصنتها من المعسكر الديمقراطي بهدف ترجيح كفة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ورفض ترامب هذه النتائج التي وصفها "بالأنباء االكاذبة". من جهتها نفت موسكو بشكل قاطع وبإصرار الاتهامات الأميركية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.

ويسعى الديمقراطيون في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إلى استعادة الأغلبية في كل من مجلس النواب الذي سيتم تجديده بكامل مقاعده الـ435، ومجلس الشيوخ الذي سيتم تجديد ثلث مقاعده (33 مقعدا).