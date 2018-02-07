واشنطن تسعى لتسويق مقاتلاتها في أكبر معرض جوي بآسيا

قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي بالوكالة لشؤون السياسة العسكرية، تينا كيدانو، إنها تسعى لتعزيز الاهتمام بالأسلحة والمقاتلات الأميركية في أكبر معرض جوي بآسيا، حيث يتزايد النفوذ العسكري والسياسي للصين.

وصرحت كيدانو لـ"أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء، أن وفدا أميركيا كبيرا يتواجد في معرض سنغافورة الجوي لتشجيع حكومات جنوب شرق آسيا على شراء أسلحة أميركية الصنع مثل الطائرات المقاتلة إف-35.

وعقب اجتماع مع مسؤولي شركة "بوينغ" خلال المعرض، وهو الأكبر في المنطقة، قالت كيدانو "بغض النظر عن زيادة الوظائف الأميركية، تعتزم الولايات المتحدة مساعدة شركائها الإقليميين على تعزيز أمنهم."

يشار إلى أن إدارة ترامب تسعى في إستراتيجية الأمن القومي التي أعلنتها في ديسمبر/كانون أول للتركيز على مواجهة المد الصيني. ودعت الإستراتيجية إلى تعزيز الوجود الأميركي في منطقة الهند/ المحيط الهادي حيث تبادلت بكين وواشنطن الاتهامات بتعزيز الحشود العسكرية في المنطقة في الوقت الذى تتنافس فيه على النفوذ.