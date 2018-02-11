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لافروف: من غير الممكن تعديل الاتفاق النووي مع إيران

تاريخ النشر: 11/02/2018 - 23:26

لافروف: من غير الممكن تعديل الاتفاق النووي مع إيران
لافروف (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أنه "من غير الممكن" تعديل الاتفاق النووي المبرم بين الدول الست الكبرى وإيران عام 2015.

وقال لافروف، في حديث تليفزيوني مع قناة "روسيا اليوم"، إن "الاتفاق النووي فعال جدا، ومن غير الممكن تعديله".

جاءت تصريحات لافروف ضمن انتقاد وجهه للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يلوح بالانسحاب من الاتفاق حال عدم تعديله.

ومضى الوزير الروسي بالقول: "الولايات المتحدة لا تتخلى عن هذا الاتفاق بقدر ما هي تطالب بتعديله، وهو أمر غير ممكن على الإطلاق".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هدد ترامب بالانسحاب من الاتفاق "في حال فشل الكونغرس الأميركي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه"، متوعدًا بفرض "عقوبات قاسية" على إيران.

وفي 14 تموز/ يوليو 2015، أبرمت إيران ومجموعة "5+1" (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا)، الاتفاق النووي الذي يلزمها بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، وذلك بعد نحو عامين من التفاوض.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#لافروف
#الاتفاق النووي
#إيران
#مجلس الأمن
#ترامب
#الولايات المتحدة

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