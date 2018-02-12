روسيا: ليس لدينا معلومات عن قاعدة إيرانية في تدمر

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الإثنين، من أي تصعيد في الشرق الأوسط بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سورية، ونفى علم روسيا بقاعدة إيرانية بالقرب من مدينة تدمر، وذلك بحسب وكالة الإعلام الروسية للأنباء.

ودعا بوغدانوف "الأطراف المعنية لعدم التصعيد في المنطقة بعد الضربة الإسرائيلية، فجر السبت على سورية. وقال للصحفيين: "نعدو الجميع للتهدئة، لكي لا نسمح بتصعيد خطير في دول المنطقة".

وأكد بوغدانوف، أن موسكو لا تملك معلومات عن إمكانية امتلاك إيران قاعدة عسكرية قرب مدينة تدمر السورية. وقال للصحفيين، ردا على سؤال في هذا الصدد: "كلا، ليست لدي معلومات كهذه"، وكانت إسرائيل قد ادعت أنها استهدفت مقر قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في قاعدة T-4 العسكرية بالقرب من مدينة تدمر في العمق السوري.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال إن إيران تستخدم قاعدة T-4الجوية السورية الواقعة بالقرب من مدينة تدمر لنقل أسلحة هجومية لمن وصفهم بـ"المتطرفين" وبموافقة الحكومة السورية، وذلك في أعقاب إعلان إسرائيل إسقاط طائرة إيرانية مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية انطلاقا من سورية.

وفيما يتعلق بمناطق "خفض التصعيد" في سورية، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أن فترة عمل مناطق خفض التصعيد في سورية قد تمدد. وقال للصحفيين ردا على سؤال في هذا الصدد: "بالطبع ممكن، الحياة سترشدنا إلى كيفية المضي قدما".

وبحسب صحيفة "ذا جيروزاليم بوست"، عززت إسرائيل، خلال اليومين الماضيين، دفاعاتها الجوية في المنطقة الشمالية على الحدود مع لبنان وسورية، بما يتضمن قافلة من بطاريات الدفاعات الصاروخية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية حاليا تشمل نظام القبة الحديدية، الذي يعمل على إسقاط الصواريخ قصيرة المدى؛ ونظام سهم (أرو)، الذي يعترض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض؛ ونظام الدفاع الصاروخي (دافيد)، والذي تم تصميمه لاعتراض الصواريخ الباليستية التكتيكية والمتوسطة الى بعيدة المدى، وصواريخ كروز التي تطلق من نطاقات بين 40 إلى 300 كيلومتر".

وأضافت أن لدى إسرائيل أيضا "بطاريات صواريخ (باتريوت) المتمركزة في الشمال وتم استخدمتها لاعتراض طائرات بدون طيار تتسلل إلى المجال الجوي الإسرائيلي من سورية".

وشنت إسرائيل، فجر السبت الماضي، غارات جوية على مواقع في سورية ادعت أنها عسكرية إيرانية وسورية، قوبلت بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات أسقط على إثرها طائرة إسرائيلية من طراز "إف 16.