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هل تلجأ واشنطن للحوار مع بيونغ يانغ؟

تاريخ النشر: 12/02/2018 - 09:39

هل تلجأ واشنطن للحوار مع بيونغ يانغ؟
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

قال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، في مقابلة نشرت أمس الأحد، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقتا على شروط لمزيد من التواصل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية أولا مع سول، وقد يؤدي ذلك فيما بعد إلى محادثات مباشرة مع واشنطن دون شروط مسبقة.

وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" على متن طائرته في طريق العودة إلى الولايات المتحدة من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية، قال بنس إن واشنطن ستواصل "أقصى حملة ضغط" على بيونغ يانغ، لكنها ستكون منفتحة على أي محادثات محتملة في الوقت نفسه. وتجنب بنس الاتصال المباشر مع مسؤولي كوريا الشمالية الذين حضروا الألعاب.

وأشارت تعليقات بنس إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي اتخذت موقفا متشددا بشأن التواصل المحتمل مع كوريا الشمالية، قد تبدو أكثر تأييدا للخيارات الدبلوماسية.

ونقلت الصحيفة عن بنس قوله "المسألة هي أنه لا يمكن لأي ضغط أن يفلح حتى يقوموا بفعل شيء يعتقد التحالف أنه يمثل خطوة لها مغزى تجاه نزع السلاح النووي... وبالتالي فإن أقصى حملة ضغط ستستمر وتشتد. لكن إذا أرادوا الحوار فسوف نتحاور".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الرئيس الأميركي
#مايك بنس
#كوريا الشمالية
#السلاح النووي
#عقوبات دولية
#مجموعة ضغط

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