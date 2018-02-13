وزير الخارجية الهولندي يستقيل بعد الكذب حول اجتماع مع بوتين

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الهولندي، هالبى زيلسترا، اليوم الثلاثاء استقالته، غداة إقراره بالكذب بشأن حضوره اجتماعا مثيرا للجدل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل سنوات.

وقال الوزير البالغ من العمر 49 عاما، بأعين دامعة، إنه "لا أرى أي خيار آخر اليوم غير تقديم استقالتي إلى جلالة الملك"، وذلك خلال جلسة برلمانية عاجلة.

وعين زيلسترا وزيرا للخارجية قبل أربعة أشهر فقط، ويأتي هذا التطور الكبير قبل ساعات من زيارة كان مقررا أن يقوم بها إلى موسكو للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف. ولم يعرف على الفور مصير الزيارة.

وأبلغ زيلسترا النواب الهولنديين أن "هذا أكبر خطأ ارتكبته في مسيرتي على الإطلاق"، وذلك في جلسة حضرها رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته.

وتابع أن مصداقية وزير خارجية البلاد يجب أن تكون "بعيدة عن الشكوك، داخل وخارج البلاد".

وتأتي استقالة زيلسترا غداة إقراره بكذبه بشأن حضوره اجتماعا في منزل بوتين قبل 12 عاما حضره أيضا المدير التنفيذي السابق لشركة شل غيروين فان دير فير.

وكان الوزير السابق، قال أمام مؤتمر لحزب الشعب الليبرالي المحافظ الحاكم في أيار/ مايو 2016 إنه كان موجودا "في المقاعد الخلفية كمساعد" خلال الاجتماع الذي تحدث فيه بوتين عن تعريف "روسيا الكبرى".

وأبلغ زيلسترا الحضور حينها "سمعت بوضوح ما قاله بوتين عن فهمه لما تعنيه ‘روسيا الكبرى‘".

والثلاثاء، دافع زيلسترا عن نفسه قائلا "كان خيارا خاطئا، أردت أن أروي القصة بشكل مقنع دون الكشف عن مصدري. لم يكن حريا بي فعل ذلك".

وأثار تعيين زيلسترا في تشرين الأول/ أكتوبر الفائت دهشة في هولندا بسبب تواضع خبرته الدبلوماسية.

وذكرت صحيفة دي فولكسكرانت المنتمية ليسار الوسط، أمس الإثنين، أن "مستشاري" زيلسترا استغلوا قصة حضوره الاجتماع مع بوتين "لدحض الانتقادات بشأن افتقاده الخبرة الدبلوماسية".