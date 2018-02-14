تيلرسون يطالب إيران بالانسحاب من سورية

قال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء خلال زيارة للأردن إنه يتعين على إيران سحب جنودها والقوات التي تدعمها من سورية، مشيرا إلى "انزعاج" الولايات المتحدة من المواجهة في الآونة الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

وأضاف تيلرسون أن الولايات المتحدة لديها خطة متطورة للسلام في الشرق الأوسط كان يجري تطويرها منذ عدة أشهر، وهي الآن في مراحل متطورة.

وتابع أن الولايات المتحدة تحتاج لإيجاد سبيل لمواصلة العمل في اتجاه واحد مع تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي، معربا عن أمله في إجراء محادثات بشأن التعاون للحد من التهديدات لتركيا.

ورد على تصريحات تيلرسون، قال علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري الزعيم الروحي لإيران، علي خامينائي، إن "تواجد إيران في سورية هو أمر شرعي، وعلى الولايات المتحدة أن تغادر".

وكان قد التقى تيلرسون، اليوم، في عمان وفدا من هيئة التفاوض السورية المعارضة برئاسة نصر الحريري.

وضم وفد المعارضة في الاجتماع المغلق الذي عقد في أحد فنادق عمان الكبرى إلى جانب الحريري كل من حسن عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية، وعبد الاله فهد وعباب خليل وفدوى العجيلي من تحالف قوى المعارضة.

وقبل وصول تيلرسون التقى ديفيد ساترفيلد وريتش اوتزن من الخارجية الأميركية أعضاء الوفد السوري، وتحدثا معهم حول مؤتمر الحوار السوري في منتجع سوتشي الروسي الذي اختتم اعماله في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، وأخبروهم بأن الوزير رحب بأفكارهم حول سير الأمور.

ثم وصل تيلرسون الذي صافح أعضاء الوفد وقال "أنا سعيد بلقائكم"، ثم التقط معهم بعض الصور التذكارية قبل أن يدخلوا في اجتماع مغلق.