وفاة الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك

أعلن الديواني الملكي في الدنمارك، اليوم الأربعاء، أن الامير هنريك، زوج الملكة مارغريت الثانية، توفي ليل الثلاثاء بعيد ساعات على خروجه من المستشفى لتمضية لحظاته الأخيرة مع زوجته وولديهما.

وقال الديوان في بيان إن "صاحب السمو الملكي الأمير هنريك توفي الثلاثاء في الساعة 23,18 في قصر فريدنسبورغ" الواقع على بعد حوالي أربعين كيلومترا شمالي كوبنهاغن.

وكان الأمير المتحدر من اصول فرنسية والبالغ 83 عاما أدخل إلى مستشفى "ريغزهوسبيتاليت" في كوبنهاغن في 28 كانون الثاني/يناير، إثر إصابته بالتهاب رئوي، ولم يخرج منه إلا الثلاثاء لتمضية لحظاته الأخيرة مع زوجته وابنيه الذين كانوا إلى جانبه عندما لفظ انفاسه الأخيرة، بحسب البيان.

وكان ابنه ولي العهد، الأمير فريدريك اختصر، الجمعة، زيارة إلى كوريا الجنوبية لحضور الألعاب الأولمبية ليعود والدَه إثر تدهور حالته الصحية.

وكان القصر الملكي أعلن في أيلول/سبتمبر أن الأمير هنريك يعاني من "الخرف".

وولد الكونت هنري دو لابورد دو مونبيزا بالقرب من مدينة بوردو (جنوب غرب فرنسا) في 11 حزيران/يونيو 1934، والتقى زوجته العام 1965 عندما كان يعمل في السفارة الفرنسية في لندن.

وبعد زواجه في حزيران/يونيو 1967 من وريثة العرش آنذاك مارغريت التي توجّت ملكة في كانون الثاني/يناير 1972، لم تأسر شخصيته قلوب الدنماركيين الذين سخروا من إعلانه الانسحاب من الحياة العامة مطلع العام 2016.

وكان الأمير هنريك كشف العام الماضي، أنه يرفض أن يوارى الثرى إلى جانب زوجته في المقبرة الملكية في كاتدرائية روسكيلده على جري العادة بالنسبة للأزواج الملكيين.

ولم يوضح بيان الديوان الملكي اين سيدفن الأمير الراحل.

ولهنريك ومارغريت ولدان هما ولي العهد الأمير فريدريك (49 عاما) والأمير يواكيم (48 عاما).