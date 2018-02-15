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زوما يعلن استقالته من رئاسة جنوب أفريقيا

تاريخ النشر: 15/02/2018 - 06:15

زوما يعلن استقالته من رئاسة جنوب أفريقيا
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلن رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، مساء أمس الأربعاء، استقالته "بمفعول فوري"، ليرضخ بذلك لأوامر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

وقال زوما في مداخلة عبر التلفزيون "قررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بمفعول فوري، مع أنني على خلاف مع قيادة حزبي".

ووضع زوما بقراره التنحي نهاية لسنوات حكمه التي امتدت لتسع سنوات شابتها الفضائح.

ورغم ذلك قال زوما في "خطاب الوداع" الذي استمر 30 دقيقة إنه يختلف مع الطريقة التي دفعه بها الحزب لترك السلطة مبكرا، بعد انتخاب سيريل رامافوسا رئيسا للحزب في كانون الأول/ديسمبر.

وكان المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا قد خيّر، الأربعاء، الرئيس جاكوب زوما (75 عاما) بين الاستقالة أو سحب الثقة منه من خلال البرلمان الخميس.

واعتبر زوما أن ما صدر عن حزبه "جائر جدا"، مؤكدا أنه لم يقم بأي عمل يبرر هذا القرار.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جنوب أفريقيا
#حاكوب زوما
#حزب المؤتمر الوطني الأفريقي

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